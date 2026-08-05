Vía La Línea sigue en alerta: Invías actualizó el panorama de la emergencia y el paso controlado

Desde el pasado sábado 25 de julio de 2026, un fuerte deslizamiento de tierra se presentó en el kilómetro 47 de la vía a La Línea, específicamente por el corredor Armenia-Cajamarca, trayendo consigo una serie de inconvenientes que han afectado a la comunidad del sector, así como a cientos de transportadores que conducen por esta zona.

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Son ante estos hechos que el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha estado monitoreando el panorama y desarrollo del incidente, buscando ofrecer las mejores opciones para la circulación de vehículos, además de identificar las labores necesarias para que haya de nuevo una estabilidad en el corredor.

Luego de que ocurriera el hecho, la entidad ha estado activando un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el cual se encarga de mantener el paso vehicular restringido a un solo carril por medio del sistema “pare y siga” con alternancia horaria.

El tránsito por el sector opera bajo el sistema de "pare y siga" mientras avanzan las obras de mitigación. Foto: INVIAS - API

Estas acciones buscan prevenir mayores afectaciones en el sector, así como cuidar la vida de los usuarios como funcionarios de obra.

Sin embargo, la entidad, dentro del marco de sus revisiones, ha observado una serie de conclusiones que demuestran que, para estabilizar el terreno en la vía La Línea, va a tomar más tiempo de lo esperado.

¿Cuál es el panorama actual en la vía La Línea?

Luego de haber realizado un encuentro, el Invías junto con la Gobernación del Tolima y la alcaldía de Cajamarca, se concluyó que el paso por el sector de la vía La Línea estará permitiendo el paso de un solo carril por un periodo de tres meses.

Durante este tiempo, las entidades realizarán procedimientos de acompañamiento a los ciudadanos damnificados por el derrumbe, en donde recibirán subsidio de arrendamiento.

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) ha estado presente en el lugar de los hechos, en donde afirman las declaraciones mencionadas por las anteriores entidades.

Asimismo, realizan un llamado para todos los transportadores que vayan a cruzar por las carreteras del país, indicando que se mantengan al cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en la ley colombiana.

Por otro lado, Invías compartió recientemente sobre los trabajos de diagnóstico del talud que estuvo presente en el sector de Cajamarca, en donde los más recientes análisis muestran los siguientes procedimientos que va a realizar la entidad.

“Hasta ahora, los estudios han arrojado la necesidad de limpiar el talud, retirar los elementos que puedan generar caídas, instalar mallas electrosoldadas y hacer un trabajo de evacuación de aguas mediante tuberías de PVC que permitan extraer los niveles freáticos del terreno”, comentó Yovani Jimenez, subdirector de modernización de carreteras de Invías.

De forma paralela, la entidad ha comentado que se está avanzando en el acceso de los equipos que se especializan en perforar el talud para su posterior concreto.

“Invías adelanta los trabajos a los que se comprometió, así como la gestión predial. Además, cuenta con especialistas y trabajadores instalados en el punto que están ejecutando las labores previstas”, concluyó Jiménez.