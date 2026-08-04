¿Habrá bloqueos en Bogotá esta semana? Así serán las manifestaciones del 4 al 10 de agosto de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, ha informado a la ciudadanía de la capital acerca de las actividades de movilización que se van a realizar durante la semana del 4 al 10 de agosto.

¿Habrá manifestaciones en Colombia en la primera semana de agosto? Esta es la programación de las movilizaciones

La entidad informa que el Distrito será el escenario de varias expresiones ciudadanas que estarán presentes en los próximos días, en donde estarán incluidas marchas, plantones y actos simbólicos que fueron convocados por varias organizaciones sociales y colectivas.

Las actividades forman parte del ejercicio democrático de la protesta pacífica, las cuales estarán divididas en varios puntos de la capital.

Asimismo, el Distrito se prepara para las marchas que están previstas para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en donde se han convocado una serie de protestas en oposición al gobierno entrante y que fueron anunciadas por el Pacto Histórico.

Para poder garantizar tanto la seguridad de los manifestantes como de personas que transitan por las zonas, habrá acompañamiento de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía consultar el estado de la movilidad ante posibles afectaciones. Foto: Mininterior

Por medio de estos, se buscará que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica facilite un mejor espacio de diálogo y promueva la convivencia en el espacio público.

Además, se recomienda consultar acerca del estado de movilidad en la ciudad de cara a las manifestaciones programadas, para de esta forma evitar algún incidente que afecte el tránsito.

Así serán las manifestaciones programadas para la semana del 4 al 10 de agosto

Martes 4 de agosto

Plantón: “Convocatoria al gran plantón: ¡exigimos justicia laboral!”

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Ministerio de Trabajo (carrera 7 # 31-10)

Ministerio de Trabajo (carrera 7 # 31-10) Localidad: Santa Fe

Miércoles 5 de agosto

Evento cultural con reivindicaciones: “El sector LGTBI del sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica”

Hora: 6:30 a. m.

6:30 a. m. Lugar: Portal Américas

Portal Américas Localidad: Kennedy

Kennedy Convoca: Mesa del Sur LGTBI

Plantón: “Velatón por Harold Aroca García”

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Portal Américas

Portal Américas Localidad: Kennedy

Kennedy Convoca: Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y Corporación Mujer Sigue Mis Pasos

Jueves 6 de agosto

Plantón: “En contra de las políticas de Abelardo De La Espriella”

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Lugar: Plaza de Bolívar

Plaza de Bolívar Localidad: La Candelaria

La Candelaria Convoca: Alianza por la Vida, Pacto Popular por la Defensa de Colombia y Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.)

Plantón: “En memoria de Blanco”

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Intersección de la calle 63 con carrera 30

Intersección de la calle 63 con carrera 30 Localidad: Teusaquillo

Teusaquillo Convoca: Guardia Albirroja Sur

Viernes 7 de agosto

Evento cultural con reivindicaciones: “Jornada contracultural antifascista”

Hora: 9:30 a. m. – 4:00 p. m.

9:30 a. m. – 4:00 p. m. Lugar: Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur)

Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur) Localidad: Bosa

Bosa Convoca: Taller Contracultural La Comadreja, La Milpa Roja, Colectiva Vullozax, Brigada Antifascista Libertadora, Punto Renacer y Comité del Cuidado

Evento cultural con reivindicaciones: “Las calles son nuestras – toma antifascista”

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Parkway (punto de encuentro: D1 Parkway)

Parkway (punto de encuentro: D1 Parkway) Localidad: Teusaquillo

Plantón: “Vamos a gritar a todo pulmón: gracias, Petro”

Hora: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Lugar: Plaza de Bolívar

Plaza de Bolívar Localidad: La Candelaria

Sábado 8 de agosto

Evento cultural con reivindicaciones: “Pinta mural ruta de la memoria – Chucua La Vaca”