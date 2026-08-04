¿Habrá bloqueos en Bogotá esta semana? Así serán las manifestaciones del 4 al 10 de agosto de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, ha informado a la ciudadanía de la capital acerca de las actividades de movilización que se van a realizar durante la semana del 4 al 10 de agosto.
La entidad informa que el Distrito será el escenario de varias expresiones ciudadanas que estarán presentes en los próximos días, en donde estarán incluidas marchas, plantones y actos simbólicos que fueron convocados por varias organizaciones sociales y colectivas.
Las actividades forman parte del ejercicio democrático de la protesta pacífica, las cuales estarán divididas en varios puntos de la capital.
Asimismo, el Distrito se prepara para las marchas que están previstas para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en donde se han convocado una serie de protestas en oposición al gobierno entrante y que fueron anunciadas por el Pacto Histórico.
Para poder garantizar tanto la seguridad de los manifestantes como de personas que transitan por las zonas, habrá acompañamiento de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.
Por medio de estos, se buscará que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica facilite un mejor espacio de diálogo y promueva la convivencia en el espacio público.
Además, se recomienda consultar acerca del estado de movilidad en la ciudad de cara a las manifestaciones programadas, para de esta forma evitar algún incidente que afecte el tránsito.
Así serán las manifestaciones programadas para la semana del 4 al 10 de agosto
Martes 4 de agosto
Plantón: “Convocatoria al gran plantón: ¡exigimos justicia laboral!”
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: Ministerio de Trabajo (carrera 7 # 31-10)
- Localidad: Santa Fe
Miércoles 5 de agosto
Evento cultural con reivindicaciones: “El sector LGTBI del sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica”
- Hora: 6:30 a. m.
- Lugar: Portal Américas
- Localidad: Kennedy
- Convoca: Mesa del Sur LGTBI
Plantón: “Velatón por Harold Aroca García”
- Hora: 5:00 p. m.
- Lugar: Portal Américas
- Localidad: Kennedy
- Convoca: Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y Corporación Mujer Sigue Mis Pasos
Jueves 6 de agosto
Plantón: “En contra de las políticas de Abelardo De La Espriella”
- Hora: 3:00 p. m.
- Lugar: Plaza de Bolívar
- Localidad: La Candelaria
- Convoca: Alianza por la Vida, Pacto Popular por la Defensa de Colombia y Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.)
Plantón: “En memoria de Blanco”
- Hora: 6:00 p. m.
- Lugar: Intersección de la calle 63 con carrera 30
- Localidad: Teusaquillo
- Convoca: Guardia Albirroja Sur
Viernes 7 de agosto
Evento cultural con reivindicaciones: “Jornada contracultural antifascista”
- Hora: 9:30 a. m. – 4:00 p. m.
- Lugar: Punto Renacer (avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur)
- Localidad: Bosa
- Convoca: Taller Contracultural La Comadreja, La Milpa Roja, Colectiva Vullozax, Brigada Antifascista Libertadora, Punto Renacer y Comité del Cuidado
Evento cultural con reivindicaciones: “Las calles son nuestras – toma antifascista”
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: Parkway (punto de encuentro: D1 Parkway)
- Localidad: Teusaquillo
Plantón: “Vamos a gritar a todo pulmón: gracias, Petro”
- Hora: 1:00 p. m.
- Lugar: Plaza de Bolívar
- Localidad: La Candelaria
Sábado 8 de agosto
Evento cultural con reivindicaciones: “Pinta mural ruta de la memoria – Chucua La Vaca”
- Hora: 11:00 a. m.
- Lugar: Parque María Paz (calle 5A Sur # 82-63)
- Localidad: Kennedy
- Convoca: Colectivo Parchando Ando