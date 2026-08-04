Una nueva resolución moderniza el trámite para que los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad accedan a la exención de restricciones de movilidad mediante un procedimiento más ágil y digital.

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Así cambia el trámite para acceder a la exención de movilidad

Según explicó la ministra María Fernanda Rojas, se expidió una nueva reglamentación que actualiza el procedimiento para acceder a la exención de las restricciones de movilidad.

Esto es aplicable a los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad.

La medida no crea un nuevo beneficio ni elimina restricciones como el pico y placa, sino que moderniza las reglas para reconocer esta excepción de manera uniforme en todo el territorio nacional.

La decisión quedó consignada en la Resolución 20263040028705 del 23 de julio de 2026, mediante la cual el Ministerio sustituyó el Capítulo 4 del Título 8 de la Resolución 20223040045295 de 2022.

El propósito, según el documento oficial, es simplificar el trámite, fortalecer la interoperabilidad entre las entidades del Estado y garantizar un acceso más ágil al beneficio para las personas con discapacidad.

La ministra @maferojas firmó la resolución que moderniza las reglas para la exención de restricciones de movilidad de los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad. Un avance hacia un país más accesible, incluyente y con igualdad de oportunidades. pic.twitter.com/65lkAMn1y5 — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 4, 2026

Un trámite más simple y con validación digital

La resolución dispone que la verificación de los beneficiarios se realizará mediante el intercambio de información entre el RUNT, las autoridades de tránsito y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), administrado por el Ministerio de Salud.

Con este mecanismo, las autoridades podrán corroborar de manera electrónica la condición de discapacidad y la información del vehículo registrado para acceder a la exención

De esta forma se reduce la necesidad de presentar documentos físicos o realizar trámites repetitivos ante diferentes entidades.

En los considerandos de la resolución, el Ministerio señala que la actualización responde a la necesidad de fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información, optimizar la prestación del servicio y eliminar barreras administrativas.

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El Ministerio aclaró que la resolución no elimina las restricciones de movilidad establecidas por las autoridades locales, sino que establece reglas uniformes para el reconocimiento de la exención en todo el país.

De igual manera, busca reducir las barreras administrativas que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a este beneficio.