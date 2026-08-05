¿Habrá restricción de parrillero en moto por la posesión de Abelardo De La Espriella? Estas son las ciudades que la aplicarían

Este 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo de La Espriella; el evento no se llevará a cabo en la capital del país, Bogotá, sino que esta vez la sede será en Cali.

Cali restringe circulación por la posesión de Abelardo De La Espriella: ¿qué vehículos se salvan del día sin carro y moto?

Los hechos transcurrirán en la Arena USC (sede Pampalinda de la Universidad Santiago de Cali) después de que fuera aprobada por el Congreso de la República.

Es ante la llegada de una nueva administración presidencial que comenzará su mandato este próximo viernes; varias de las ciudades del país comienzan a realizar los preparativos necesarios para brindar las mejores condiciones de movilidad y seguridad a los ciudadanos.

Refiriéndose específicamente a la gestión de movilidad, varias entidades administrativas han tomado la decisión de implementar la conocida restricción de parrillero en moto, medida de seguridad vial donde se prohíbe que estos vehículos estén acompañados de un pasajero, o también conocido como parrillero.

Las autoridades buscan reforzar la seguridad y facilitar la movilidad durante la posesión presidencial con medidas especiales en varias ciudades. Foto: Suministrada

La norma es aplicada no solamente durante el transcurso del evento a realizar, sino que también se mantiene en horarios previos o posteriores. El objetivo de varias alcaldías locales de Colombia es bajar los índices de hurtos y delitos que son cometidos por dos personas que se encuentran dentro de estos vehículos, así como garantizar mayores controles dentro de las ciudades.

A 2 días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, varias entidades han confirmado la restricción de parrillero en moto.

¿Qué ciudades implementarán la medida?

La Alcaldía de Cúcuta ha confirmado que dentro de su ciudad se implementará la restricción de parrillero en moto de cara a la posesión presidencial.

La medida, emitida por medio del Decreto 257 del 4 de agosto de 2026, informa que esta comenzará a regir a partir del próximo jueves 6 de agosto a las 6:00 p. m. y finalizará el 9 de agosto a las 9:00 a. m.

Asimismo, la alcaldía informó que durante el transcurso de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, se implementará el Día sin carro y sin moto en la ciudad.

Por otro lado, la alcaldía de Armenia también informó que aplicará la medida de restricción de parrillero. La administración local comentó que la limitación comenzará a partir del viernes 7 de agosto desde las 5:00 a. m. y que estará vigente hasta el sábado 8 de agosto a las 5:00 a. m.

¿Habrá restricción de parrillero en moto en la ciudad de Cali?

La ciudad de Cali comienza a organizar los preparativos finales de cara al acta de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Durante este 5 de agosto de 2026, la Alcaldía de la ciudad confirmó acerca de las medidas de restricción que ocurrirán durante el desarrollo de la jornada.

Por medio de la Secretaría de Movilidad de Cali, si bien no se informó que habrá una restricción de parrillero en moto, sí se confirmó la implementación del día sin carro y moto en el distrito.

La entidad comenta que esta limitación comenzará a partir de las 7:00 a. m. de ese mismo día y estará vigente hasta las 8:00 p. m.

Aparte de las motos, los demás vehículos que no podrán movilizarse serán automotores de servicio particular, motocicletas, camiones y tractocamiones.