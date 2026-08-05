Cali tendrá día sin carro y moto el 7 de agosto en estos horarios; el MIO será gratuito

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, confirmó este miércoles que el próximo viernes 7 de agosto habrá día sin carro y moto en la capital del Valle por cuenta de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en esa ciudad.

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De acuerdo con lo expresado por la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción empezará a regir desde las 7:00 de la mañana e irá hasta las 8:00 de la noche del mismo 7 de agosto.

También recalcaron que el servicio del MIO será gratuito durante todo el día; sin embargo, es necesario el uso de la tarjeta para poder acceder al transporte. No obstante, no será descontado ningún valor.

La medida busca facilitar la movilidad de las delegaciones nacionales e internacionales, los organismos de seguridad, los equipos logísticos y los servicios de emergencia que participarán en la jornada.

La restricción no aplicará para algunos vehículos contemplados en el decreto, entre ellos: vehículos oficiales, incluidos los de vigilancia autorizados, entrega de domicilios, acompañamiento de servicios fúnebres, vehículos para el evento de la posesión presidencial, y medios de comunicación, entre otros.

Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, explicó que, durante la medida, “estarán exentos también el personal de asistencia médica y las personas que tienen un viaje o que regresen ese día a la ciudad, mostrando su respectivo tiquete del vuelo. Además, a partir de mañana (8:00a.m.) y hasta el sábado 8 de agosto, está suspendido el transporte de escombros y cilindros por medidas de seguridad.

El incumplimiento de esta norma será sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, correspondiente para 2026 a $633.200.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder invitó a la ciudadanía a sumarse activamente a esta jornada con orgullo patrio y civismo: “sintámonos orgullosos de ser caleños y saquemos desde hoy las banderas de Colombia para que se sienta esta fiesta de la democracia más antigua de América Latina”. Con el propósito de facilitar la participación ciudadana y el disfrute del ambiente festivo en la capital vallecaucana, el mandatario hizo un llamado especial al sector privado: “Invito a las empresas, al igual que al sector público, a que tengan jornada continua, para que la ciudadanía pueda gozar esta fiesta de la democracia en Cali”.

Finalmente, Eder Garcés extendió la invitación a la comunidad para vincularse a las distintas actividades artísticas y folclóricas programadas en la ciudad durante los días posteriores a las actividades institucionales. “A partir del 8 de agosto tenemos actividades culturales del Petronito y, el 9, el desfile de 23 colonias Bundeando a la casa grande”, puntualizó el mandatario, destacando el espíritu de celebración que vivirá la ciudad durante toda la semana.

Para el viernes también se adoptaron las siguientes medidas:

Ley seca en todo el Distrito de Santiago de Cali entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche del 7 de agosto, periodo durante el cual estará prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Prohibición de la venta de gasolina en recipientes no autorizados y fuera del tanque de los vehículos, desde las 8:00 de la mañana del 6 de agosto hasta las 12:00 del mediodía del 8 de agosto de 2026.

Restricción para el transporte de carga pesada, materiales de construcción y mudanzas durante el mismo periodo, salvo las excepciones contempladas por la autoridad competente.

Estas acciones hacen parte del dispositivo integral preparado por el Distrito para garantizar que la posesión presidencial se desarrolle en un ambiente de seguridad, movilidad, convivencia y orden para todos.