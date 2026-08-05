Neutralizan buseta cargada con explosivos en el norte del Cauca, que tendría como destino final Cali

La Policía Nacional frustró en la madrugada de este miércoles una posible acción terrorista con la neutralización de una buseta cargada con explosivos en Villa Rica, norte del Cauca, a tan solo 20 minutos del sur de Cali.

Exlíder de la Primera Línea de Cali critica fuertemente al Gobierno Petro: “Algunos dieron la vida para nada. Fuimos engañados”

El hecho fue confirmado por la Policía de Carreteras del Cauca y se presume que el automotor tenía como destino final Cali. Para realizar la activación controlada de estos artefactos fue necesaria la presencia de técnicos antiexplosivos de la institución.

Mientras ocurren estas neutralizaciones en el Cauca, Cali ya se prepara para recibir la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella con un megaoperativo que incluye a 11.000 hombres de la Fuerza Pública.

La magnitud del operativo no obedece únicamente a la trascendencia institucional del evento. Las autoridades esperan la llegada de decenas de delegaciones internacionales, jefes de Estado, representantes diplomáticos y miles de asistentes, que convertirán la ceremonia del próximo 7 de agosto —en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali— en uno de los acontecimientos políticos más importantes que haya recibido la Sultana en las últimas décadas.

Durante un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la cúpula militar y policial, quedó definido el esquema que protegerá la ceremonia presidencial. El dispositivo contempla personal entrenado en operaciones especiales, antiexplosivos, inteligencia, tránsito y turismo, así como unidades motorizadas, artillería, vigilancia aérea con aeronaves tripuladas y no tripuladas, evacuaciones aeromédicas y capacidades fluviales, con presencia tanto en Cali como en su área metropolitana.

Las medidas también incluyen la prohibición del vuelo de drones particulares durante toda la jornada, sobrevuelos permanentes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, monitoreo mediante drones institucionales y un sistema de inteligencia reforzado para anticipar cualquier amenaza que pueda alterar el desarrollo de la ceremonia. Desde el puesto de mando unificado se coordinarán en tiempo real las decisiones entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad del evento.

La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó, además, que se implementarán corredores seguros entre el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y Cali, así como en municipios estratégicos, como Palmira, Jamundí, Florida y Candelaria, con presencia permanente de la Fuerza Pública.

Paralelamente, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir o frustrar cualquier acción terrorista o criminal relacionada con la posesión presidencial.