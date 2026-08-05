Selección Colombia: rival hizo oficial fecha del amistoso para octubre en Estados Unidos

Ya atrás quedó el Mundial 2026 para la Selección Colombia. Dicho certamen dejó aprendizajes y reflexiones importantes de cara al futuro de la Tricolor.

Néstor Lorenzo fue ratificado como el técnico del equipo nacional por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Para la dirigencia seguir con el proceso era lo correcto y anunciaron hace unas semanas su continuidad.

Néstor Lorenzo durante el Mundial 2026 dirigiendo a la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Ante críticas y halagos se dio esta determinación, pero será el mismo DT argentino quien afiance los señalamientos, o por el contrario, gane adeptos a su gestión.

Amistoso confirmado para Colombia

Desde hace varias semanas se venía hablando sobre cuáles podrían ser los próximos retos del combinado patrio tras estar en la Copa Mundo.

Según lo estipulado en el calendario de Fifa, a finales de septiembre e inicios de octubre las selecciones se deberían volver a reunir para jugar amistosos ante los rivales que decidieran.

Las tres razones por las que América de México habría rechazado a James Rodríguez: “No va a llegar”

Le salió nuevo pretendiente a Gustavo Puerta en la Premier League: “Iniciaron conversaciones”

Perú le propuso a Colombia que disputaran un juego de preparación con miras a los retos venideros y hubo acuerdo. La misma selección inca en las últimas horas confirmó que será el 6 de octubre en Miami, Estados Unidos.

Sobre la hora en la que se jugará esta aún no está confirmada, pero ya quedó estipulado que ese duelo amistoso será el último de cuatro que disputará Perú en Norteamérica.

Calendario de amistosos de Perú:

Estados Unidos vs. Perú: sábado 26 de septiembre

Perú vs. México: martes 29 de septiembre

Canadá vs. Perú: sábado 3 de octubre

Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre

Histórico del Colombia vs. Perú

A lo largo de la historia, ambos equipos se han enfrentado en más de 60 ocasiones entre partidos oficiales y amistosos, con un balance favorable para la Tricolor. Colombia suma 21 victorias, Perú registra 17 triunfos y se han presentado 23 empates.

En los compromisos amistosos, el historial ha sido mucho más equilibrado. Las dos selecciones se han medido en 19 oportunidades, con cinco victorias para Colombia, cinco para Perú y nueve empates.

El más reciente de esos encuentros se disputó el 16 de noviembre de 2019, en Estados Unidos, y terminó con triunfo colombiano por 1-0 gracias a un gol de Alfredo Morelos en el tiempo de reposición.

Convocatoria renovada

Uno de los más grandes pedidos que se le hace a Néstor Lorenzo para esta segunda parte de su proceso es que llame a nuevos talentos a la Selección Colombia.

Se cree que ya hay ciclos cumplidos como el de James Rodríguez, David Ospina, Yerry Mina, entre algunos otros que aportaron, dejaron huella, pero que ya necesitan dar espacio a otros más jóvenes y con ganas de defender la camiseta nacional.

Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia que extendió su contrato más allá del Mundial 2026 Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Algunos de esos nombres de la nueva camada que hacen méritos son Kevin Mier, Yerson Mosquera, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Viveros, y muchos otros que no tienen cabida aún, por seguir aferrados a los históricos.

En próximas semanas saldrá la nómina de convocados a la que se le pondrá la lupa para ver si hay la ansiada renovación, o por el contrario es la continuidad del llamado a los mismos jugadores de siempre.