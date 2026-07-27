Por obligación, James Rodríguez seguiría en Selección Colombia: exigencia a la FCF la pone en apuros

Se pensaba que el Mundial 2026 iba a ser el último capítulo de James Rodríguez en la Selección Colombia, pero todo parece indicar que no. Durante los próximos amistosos es muy probable que se vuelva a ver al 10.

Según se ha venido hablando en las últimas semanas, la Tricolor tendrá unos partidos amistosos durante los meses de agosto y septiembre próximo. Serán máximo cuatro, donde los rivales a los que se le apunta son Perú, México, Estados Unidos y Canadá.

Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Perú, a punto de confirmarse

El periodista Kevin Pacheco, en suelo inca, informó: “La selección peruana está muy cerca de cerrar un amistoso frente a la selección colombiana para la fecha Fifa de septiembre y octubre en EE. UU.”.

Esta versión no fue difundida exclusivamente por el mencionado; otros que también la replicaron, aumentando su fuerza.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) guarda silencio sobre ello. Según su comportamiento con este tipo de anuncios en el pasado, el tema saldrá a la luz solo cuando esté 100 % confirmado.

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Mientras cae ese reporte oficial por parte del máximo ente del balompié nacional, en Blu Radio el director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet tuvo la posibilidad de entablar conversación con un colega de Perú, quien le entregó más detalles.

Al parecer, la fecha aún no está definida, pero el juego de Colombia vs. Perú sí ya se encuentra confirmado. Además de eso, el mencionado periodista aseguró que “otro de los partidos es contra México”.

Llamado obligado de James Rodríguez

Antes de que culminara su informe, Hernández Bonnet añadió un detalle no menor. Al parecer, quienes organizan los próximos amistosos de la Tricolor pusieron sobre la mesa una “exigencia” para llevar a cabo los partidos.

“Dentro de los acuerdos por parte del promotor hay de por medio una exigencia. ¿Que tiene que estar algún jugador en particular?. Sí, James Rodríguez", apuntó.

Colombia tendría amistosos ante Perú y México: promotor exigiría la presencia de James Rodríguez #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/9E1jhIXkMc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 24, 2026

Es decir que, a pesar de querer o no, a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia le obligarían a mantener a James Rodríguez entre los llamados. Si bien es indiscutible el talento del cucuteño, su rendimiento reciente, así como que se mantenga sin club, son factores que no avalan que siga siendo llamado.

Vélez pide decencia a Lorenzo

En su programa diario de Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez citó la información suministrada por Bonnet en días pasados sobre el acuerdo con los promotores del amistoso vs. Perú.

Como habitualmente lo hace, Carlos Antonio se mostró en desacuerdo en caso de ser cierto que llamaran a James: “¿Y entonces?. No tiene equipo, no está jugando... hay que llamarlo porqué los promotores lo exigen".

Carlos Antonio Vélez y Néstor Lorenzo Foto: Captura YouTube (Carlos Antonio Vélez) y AFP

Sobre Lorenzo apuntó que tras su renovación para una nueva convocatoria tenga “decencia” de llamar nuevos nombres y, así, se le vería con algo de ”respeto".

A las directivas de la FCF, Vélez también les mandó un recado: “Pareciera que esto es un negocio y está primero que el deporte, que la selección”.

En conclusión, la crítica del experimentado periodista iba con base al llamado de James Rodríguez, que para él solo conllevaría a que se esté “condenados a lo mismo. Fracaso”.