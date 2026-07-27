Davo Xeneize pide castigo para Álvaro Montero: así reaccionó tras el papelón de Boca Juniors

La hinchada de Boca Juniors está muy molesta por el desempeño de su equipo contra Deportivo Riestra en la fecha 1 del torneo clausura argentino. Álvaro Montero, arquero colombiano, es blanco de críticas ante su floja respuesta en los tres goles recibidos en el Estadio Guillermo Laza.

El insólito golazo que recibió Álvaro Montero en Riestra vs. Boca: prensa argentina le dio palo

Davo Xeneize, famoso streamer y fanático de Boca, aseguró que Montero debe recibir un castigo ejemplar por este papelón ante Riestra.

“El partido de vuelta contra O’Higgins, para mí el ‘Vasco’ Arruabarrena va a tener que poner a Brey en el arco. Sinceramente. Brey en Boca lleva no se cuántos partidos y nunca se ha equivocado como se equivocó Montero hoy”, apuntó en su canal de Kick.

Davo se refiere al arquero suplente, Leandro Brey, que se encuentra en el club desde 2022 y no ha recibido la oportunidad de quedarse con el puesto. Esta temporada parecía su oportunidad perfecta para defender el arco como titular; sin embargo, el presidente Juan Román Riquelme terminó fichando a Álvaro Montero por 4 millones de dólares.

Álvaro Montero, nuevo arquero de Boca Juniors. Foto: Getty Images

“La situación de los últimos dos años es así: Boca tiene un arquero titular, ese arquero titular no está a la altura léase Romero, léase Marchesín, léase por este partido Montero... Y Brey termina haciéndose cargo, después se equivoca y es más culpa del el titular que no estuvo a la altura que de el pibe que pagó los platos rotos”, analizó Davo.

El próximo jueves se juegan la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en territorio chileno. Boca Juniors va ganando la serie 1-0 y necesita mantener su arco en cero para avanzar sin problemas.

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“Boca tiene que poner lo mejor que tiene para el partido de vuelta y después de lo visto yo lo pongo a Brey. No está Boca en posición de arriesgar con el arquero y Brey me parece más acertado que Montero, si después se equivoca yo daré la cara”, dijo.

Davo Xeneize, insistió: “Me parece más lógico que ataje Brey a que ataje Montero en el partido de vuelta”.

¿Quién es Davo Xeneize?

David Quint, conocido en redes sociales como Davoo Xeneize, es un streamer argentino que transmite en la plataforma de Kick y suele hablar de temas relacionados con el fútbol.

Desde hace años es conocido como hincha furibundo de Boca Juniors, equipo del que es socio oficial y con el que ha participado en campañas publicitarias.

El ídolo de Davo es Juan Roman Riquelme, hoy presidente de Boca; sin embargo, ha criticado algunas decisiones de su gestión como el regreso de Sebastián Villa y ahora la titularidad de Álvaro Montero.

En Instagram tiene 1.6 millones de seguidores, siendo reconocido como el streamer más grande de Argentina en este momento.