Taliana Vargas dejó contundente mensaje y aclaró delicado tema: “Confundir acompañar con apropiarse”

Taliana Vargas se consolidó como una de las figuras públicas que más atención ha despertado en los últimos años, no solo por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, sino también por el papel que ha desempeñado junto a su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Su constante presencia en actividades institucionales y su participación en iniciativas sociales la han mantenido en el centro de la conversación pública.

Taliana Vargas expuso delicada situación y habló de decisión radical que tomó: “Ojo con lo que dices”

A lo largo de la administración de Eder, la exvirreina ha acompañado distintos proyectos dirigidos a las comunidades de la capital del Valle del Cauca, al tiempo que conserva una activa presencia en redes sociales.

Precisamente, sus publicaciones y declaraciones sobre asuntos de interés ciudadano han generado tanto mensajes de apoyo como críticas, convirtiéndola en una de las personalidades más comentadas en el ámbito digital.

De hecho, recientemente, Taliana Vargas publicó un video en el que quiso pronunciarse sobre un tema específico de Cali, haciendo referencia a un proyecto en el que participó.

La famosa indicó que había personas que le atribuían el hecho de “apropiarse” de un movimiento social como Litoral, cuando esto era una mentira. La celebridad aclaró que su papel fue acompañar y no recibir remuneraciones al respecto, ya que sabía que esto pertenecía a los artesanos.

“Confundir acompañar con apropiarse de un proyecto es desconocer su verdadero propósito. Litoral no me pertenece. Les pertenece a los artesanos del suroccidente colombiano, a sus comunidades y a sus oficios”, indicó.

En sus palabras, la actriz indicó que su objetivo era dar a conocer este trabajo, gestionando todo en pro de aquellos que vivían de su arte.

“Mi acompañamiento a este proyecto ha sido sin recibir remuneración alguna. He puesto mi voz, mi tiempo y mi gestión al servicio de los artesanos para que su trabajo llegue cada vez más lejos. El reconocimiento siempre debe ser para quienes crean con sus manos y preservan nuestra identidad cultural”, aseguró.

“No solo me siento muy orgullosa de ellos y de lo que hemos logrado sino que los invito a que conozcan@litoral.artesanias y conozcan la realidad y así sigamos transformando talleres, la transmisión de saberes y las vidas de las comunidades”, concluyó.

Pese a las críticas, Taliana Vargas siguió avanzando en sus funciones, compartiendo con personas y disfrutando del talento en la ciudad. Se ha pronunciado en varios espacios, despejando dudas acerca de su trabajo.