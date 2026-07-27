¿Exporta o no exporta Colombia vehículos eléctricos? El dato que cambia el discurso de Petro

El pasado 20 de julio de 2026, durante el transcurso del tradicional desfile militar y policial del Día de la Independencia, el presidente Gustavo Petro afirmó que en Colombia “ya somos productores y exportadores de carros eléctricos y antes no exportábamos ni una bicicleta”.

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Esta declaración la reiteró durante su discurso en el Capitolio, donde se llevó a cabo la instalación del nuevo Congreso, al indicar que, durante su Gobierno, el sector del transporte creció más del 170 % entre 2022 y 2025. “Lo que más creció en las exportaciones de Colombia se llama camiones, carros, buses eléctricos exportados, hechos en Colombia. Se llama industria, ni siquiera manufactura”, añadió.

El Gobierno Nacional aseguró que las exportaciones de automóviles y buses crecieron durante el primer cuatrimestre de 2026, con México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela como principales destinos. Foto: Getty Images

En las declaraciones del presidente Petro también se citaron datos compartidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según los cuales, durante el primer cuatrimestre de 2026, se exportaron en total 7.613 automóviles y buses en la nación, trayendo así un incremento del 191 % ante el mismo periodo del año pasado.

Los principales destinos de los carros colombianos fueron México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela.

Si bien el Gobierno nacional ha compartido estas cifras con la ciudadanía para destacar el incremento de las exportaciones de vehículos eléctricos, varios gremios y entidades del sector han expresado su desacuerdo con las declaraciones de Petro.

Las cifras que presentan entidades sobre exportación de vehículos eléctricos

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), en el país solo se registró la exportación de dos buses eléctricos entre 2024 y 2025, con destinos a México y Perú.

Datos compartidos por la entidad con SEMANA muestran que el vehículo exportado a México tuvo un valor de 474.345 dólares, mientras que el enviado a Perú fue de 195.988,5 dólares.

Según Analdex, entre 2024 y 2025 solo se registró la exportación de dos buses eléctricos fabricados en Colombia, mientras que en 2026 no se reportan envíos de este tipo de vehículos con corte a mayo. Foto: Getty Images

Estos precios conllevaron que el valor monetario exportado durante este periodo cayera en un 58,7 %. Asimismo, Analdex informa que durante el transcurso del 2026 no se ha registrado alguna exportación de algún vehículo eléctrico a corte de mayo.

Representantes de otros gremios también han rechazado las declaraciones del presidente Petro. Entre ellos, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien desmintió las cifras del mandatario.

“Colombia no es un exportador de carros eléctricos, es un gran importador de los mismos. Ojalá se hubieran creado las condiciones para que Colombia fuera el destino de instalaciones, como las que se han llevado a cabo en México, de vehículos eléctricos, que producen cantidades inmensas", afirmó.

También se pronunció Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), a quien le pareció decepcionante que Petro no tuviera en cuenta la realidad de las exportaciones de vehículos y lo que realmente ocurre en el país.

“Colombia no produce ni exporta carros eléctricos, presidente. Tampoco existe la paz total, ni siquiera la parcial. No hay puentes que unan Buenaventura con Barranquilla. No hay un aeropuerto internacional en la Alta Guajira. Lo que sí hay es desorden, inflación, informalidad, corrupción, inseguridad y violencia”, exclamó.