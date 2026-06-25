Gobierno Petro celebra que exportaciones de carros y buses se disparan 191 % en el primer cuatrimestre

El Gobierno nacional celebró un fuerte repunte de la industria automotriz durante los primeros cuatro meses de 2026. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y abril Colombia exportó 7.613 automóviles y buses, lo que representa un crecimiento del 191 % frente al mismo periodo del año pasado.

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General Motors G M Colmotores planta ensambladora y fabricante de vehiculos Chevrolet cumple 60 años en Colombia trabajadores sector automotriz Bogota mayo 13 2016 foto Guillermo Torres revista Semana Foto: GUILLERMO TORRES

En términos de valor, las ventas externas alcanzaron los 98,4 millones de dólares, un aumento del 100,2 %.

El balance también muestra un incremento del 48,6 % en la fabricación de vehículos automotores y sus motores, mientras que el empleo en el sector creció 11,2 %, indicadores que el Gobierno atribuye a la política de reindustrialización impulsada por el Gobierno Petro.

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La etapa de la soldadura es el proceso inicial en la fabricación de vehículos y cuenta con tecnología y automatización para su desarrollo Foto: Renault Sofasa

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, aseguró que el comportamiento simultáneo de las exportaciones, la producción y el empleo evidencia un fortalecimiento de la capacidad manufacturera del país y una mayor inserción en los mercados internacionales.

México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela fueron los principales destinos de los vehículos colombianos, mientras que Antioquia, Risaralda y Cundinamarca concentraron el mayor origen de las exportaciones.

El Gobierno destacó, además, instrumentos como el IAMAS y la reactivación del CERT como parte de la estrategia para fortalecer la industria nacional y estimular las exportaciones.