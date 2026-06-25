Gobierno Petro celebra que exportaciones de carros y buses se disparan 191 % en el primer cuatrimestre

El Gobierno nacional celebró un fuerte repunte de la industria automotriz durante los primeros cuatro meses de 2026. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y abril Colombia exportó 7.613 automóviles y buses, lo que representa un crecimiento del 191 % frente al mismo periodo del año pasado.
En términos de valor, las ventas externas alcanzaron los 98,4 millones de dólares, un aumento del 100,2 %.
El balance también muestra un incremento del 48,6 % en la fabricación de vehículos automotores y sus motores, mientras que el empleo en el sector creció 11,2 %, indicadores que el Gobierno atribuye a la política de reindustrialización impulsada por el Gobierno Petro.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, aseguró que el comportamiento simultáneo de las exportaciones, la producción y el empleo evidencia un fortalecimiento de la capacidad manufacturera del país y una mayor inserción en los mercados internacionales.
México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela fueron los principales destinos de los vehículos colombianos, mientras que Antioquia, Risaralda y Cundinamarca concentraron el mayor origen de las exportaciones.
El Gobierno destacó, además, instrumentos como el IAMAS y la reactivación del CERT como parte de la estrategia para fortalecer la industria nacional y estimular las exportaciones.