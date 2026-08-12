Carlos Andrés Trujillo denunció a Carlos Carrillo por presunta injuria y calumnia

Carlos Andrés Trujillo, exsenador del Partido Conservador, radicó la primera querella penal por presunta injuria y calumnia en contra de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El argumento del excongresista es que Carrillo hizo graves señalamientos en su contra en diferentes entrevistas y espacios públicos sin tener respaldo probatorio.

Corte Suprema confirma que “no hay mérito” para investigar a Carlos Andrés Trujillo por el escándalo de la UNGRD

“El propio señor Carrillo reconoció, en declaración ante la Corte Suprema de Justicia, que no tenía conocimiento directo ni prueba documental o fáctica que me relacionara con el entramado de corrupción de esa entidad. La Corte concluyó, además, que Carrillo había buscado pruebas que me involucraran, pero no encontró ninguna”, comentó Trujillo en su cuenta de X.

Agregó que esta es la primera de las acciones legales que emprenderá en contra de las personas que lo mencionaron en el escándalo.