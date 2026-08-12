Carlos Andrés Trujillo denunció a Carlos Carrillo por presunta injuria y calumnia

Carlos Andrés Trujillo, exsenador del Partido Conservador, radicó la primera querella penal por presunta injuria y calumnia en contra de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El argumento del excongresista es que Carrillo hizo graves señalamientos en su contra en diferentes entrevistas y espacios públicos sin tener respaldo probatorio.
“El propio señor Carrillo reconoció, en declaración ante la Corte Suprema de Justicia, que no tenía conocimiento directo ni prueba documental o fáctica que me relacionara con el entramado de corrupción de esa entidad. La Corte concluyó, además, que Carrillo había buscado pruebas que me involucraran, pero no encontró ninguna”, comentó Trujillo en su cuenta de X.
Agregó que esta es la primera de las acciones legales que emprenderá en contra de las personas que lo mencionaron en el escándalo.
Radicamos ante la Fiscalía General de la Nación, la primera querella penal por injuria y calumnia contra Carlos Alberto Carrillo Arenas, exdirector de la UNGRD, quien, en distintas entrevistas y espacios públicos, realizó graves señalamientos en mi contra, sin contar con respaldo… pic.twitter.com/9SWa2Ts5cb— Carlos Andrés Trujillo (@SenadorTrujillo) July 25, 2026