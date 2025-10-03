Suscribirse

Nación

Piden traslado de investigación disciplinaria contra 12 concejales de La Estrella, por temor a manipulaciones apoyadas por un senador

El proceso tiene que ver con presuntas irregularidades en la elección del secretario del Concejo municipal, pasando por encima de las normas.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 12:44 a. m.
Fachada de la Alcaldía de La Estrella.
Alcaldía de La Estrella | Foto: Cortesía: Alcaldía de La Estrella.

Los casi nulos avances en la investigación contra 12 concejales del municipio de La Estrella, Antioquia, por presuntas irregularidades en la elección del secretario de la corporación, Daniel Andrés Guerra, generaron una solicitud urgente de traslado del expediente hacia Bogotá, por la posibilidad de que el proceso se cierre súbitamente y, lo más grave, la supuesta influencia de un senador para frenar la investigación.

Contexto: Denuncian a 12 concejales de La Estrella, por presuntas irregularidades en elección del secretario de la corporación

Uno de los denunciantes, Santiago Suárez Morales, radicó una solicitud de “poder preferente” para que el caso sea asumido directamente en Bogotá por la Procuraduría General de la Nación, pues, advierte la “posible intromisión política indebida de parte de un senador” y “un riesgo real de archivo prematuro o dilación indebida”.

Según la denuncia, el 5 de enero de 2024, fue elegido el secretario del Concejo municipal; de acuerdo con la ley 1904 de 2018, debería ser una universidad la que estudie el perfil de quien ocupará ese asiento. Sin embargo, eso, según la denuncia, no habría ocurrido, por el contrario, habrían usado una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.) cercana al candidato elegido.

Esta es la solicitud de poder preferente para que el proceso pase a Bogotá, en la Procuraduría General de la Nación.
Esta es la solicitud de poder preferente para que el proceso pase a Bogotá, en la Procuraduría General de la Nación. | Foto: Documento

Por eso fueron denunciados los concejales Juan Pablo Arteaga, Estiben Orleit Moncada, Dahyana Pabón Jiménez, Willington Herrera Arroyave, John Edison Ocampo, Natacha Gil Escobar, Walter Alexis Londoño, Jhon Mauricio Oquendo, Natalia Alejandra Londoño, Andrés Camilo Cano, Sebastián Tapias Madrigal y Daniel Garcés Flórez.

“La convocatoria fue gestionada a través del contrato de prestación de servicios N° CPS-043 de 2023 con la empresa Asistencia Nacional Investigativa S.A.S. Ani Omega S.A.S., la cual no es una institución de educación superior con acreditación de alta calidad, desconociendo lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018 y su parágrafo transitorio. En consecuencia, la elección del secretario general se realizó con base en un procedimiento viciado desde su origen”, advierte la denuncia.

Denuncia Penal Por El Presunto Delito de Prevaricato Por Accion by Felipe Andrés Morales Mogollón

Hasta ahora, esta denuncia ha dormido el sueño de los justos en la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá y, por eso, la solicitud de que el caso pase a Bogotá.

Ante la posibilidad de que un senador estuviera tratando de influir en el proceso, cuyo nombre no está en la solicitud de traslado del proceso, SEMANA conversó con el abogado Suárez Morales y habló con nombre propio.

“Se ha denunciado públicamente que un senador, miembro del Partido Conservador, está metiendo sus manos para que este proceso lo archiven. Estamos hablando Carlos Trujillo, él está interviniendo de manera directa para favorecer a los concejales investigados. La intención, según versiones verificables, sería obstaculizar el avance a la investigación, o incidir en sus resultados”, dijo Suárez Morales.

Además, advirtió que “está el riesgo también de que algunas pruebas documentales, testimoniales o digitales relevantes no sean valoradas, se pierdan o simplemente se practique por medio de represalias en el contexto político local”.

Según la solicitud de poder preferente, “el entorno político y la presión ejercida desde esferas externas podrían generar una conducta omisiva o negligente por parte de la instancia disciplinaria provincial encargada, favoreciendo el cierre anticipado de la investigación sin una debida motivación jurídica”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

2. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

3. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

4. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

5. Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La EstrellaAntioquiaCarlos TrujilloConcejocorrupción

Noticias Destacadas

Nilson Julián Cañaveral se desempeñaba como operador de maquinaria de la Alcaldía de Jamundí.

Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

Redacción Semana

Denuncian secuestro de Sara Sofía González Fajardo, lideresa campesina y secretaria de una JAC de Jamundí

Redacción Semana
Inpec

Asesinan a otro guardia del Inpec, esta vez en Palmira. Investigaciones apuntan a una orden de Pipe Tuluá, quien será extraditado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.