“Siete horas de terror”: así opera una banda delincuencial en Mondoñedo que tiene en alerta a las autoridades

Lo que parecía un regreso normal desde Girardot terminó en una pesadilla para una familia que fue secuestrada, golpeada y despojada de todo en la vía Bogotá–Girardot, a la altura de Mondoñedo.

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El caso, revelado en El ojo de la noche de Noticias Caracol, encendió las alarmas por una posible nueva modalidad de robo en este corredor vial.

Todo comenzó con una pinchada. La familia, conformada por adultos mayores, una pareja y dos menores, se detuvo para cambiar la llanta sin imaginar que en minutos serían rodeados por seis hombres en motocicleta. Los delincuentes los golpearon y los trasladaron hacia una zona apartada conocida como “el hueco”, donde comenzó el verdadero calvario.

Durante cerca de siete horas, las víctimas permanecieron amarradas, bajo la lluvia y sometidas a constantes agresiones. “Nos amarraron, nos quitaron los zapatos… mientras pedían las claves y hacían transferencias”, relataron. Incluso, según denunciaron, los atacantes golpearon a menores y adultas mayores cuando no lograban desbloquear los celulares.

El caso no sería aislado. En el mismo informe periodístico se advierte que hay múltiples denuncias de hechos similares en ese punto, incluyendo conductores engañados mediante aplicaciones, familias retenidas e incluso un ciudadano extranjero que habría sido brutalmente agredido.

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Frente a esta situación, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, calificó el hecho como “totalmente reprochable” y confirmó que ya se activó una cápsula investigativa integrada por la Sijín, el CTI de la Fiscalía y el Gaula, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de estos ataques en el corredor Mosquera–La Mesa.

El mandatario también reveló detalles clave del modus operandi: los delincuentes estarían usando tachas para pinchar las llantas de los vehículos y obligar a los conductores a detenerse. En algunos casos, incluso, simulan ayudar a las víctimas para luego facilitar el asalto cuando llegan más integrantes de la banda.

Rey afirmó que la investigación progresa y que se espera identificar y desmantelar a este grupo criminal en las próximas semanas. Sin embargo, subrayó la importancia de que las víctimas presenten denuncias formales para acelerar los juicios y permitir que las autoridades actúen.

Entretanto, la Policía Nacional de Colombia confirmó que unidades de la Sijín y de la Policía de Carreteras trabajan en la recopilación de pruebas e indicios para esclarecer estos hechos que tienen en alerta a quienes transitan por esta vía.

El episodio dejó secuelas profundas: una adulta mayor hospitalizada, una menor que no ha vuelto a hablar y una familia marcada por el miedo. “El sonido de las motos quedó como un trauma”, dijeron.

Hoy, los viajeros están cada vez más preocupados; en Mondoñedo, un problema mecánico puede ser suficiente para que caigan en las garras de una banda que convierte la carretera en un lugar de miedo.