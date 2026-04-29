Video | Minuto a minuto de terror en el Cauca: así fue como se escondieron los cinco hombres en Corinto tras ataque de las disidencias de las Farc

Lo que parecía un recorrido normal terminó en una escena de terror en zona rural de Corinto. Cinco hombres tuvieron que esconderse durante horas en la mañana de este 29 de abril entre cultivos de caña para salvar sus vidas, luego de que el vehículo en el que se movilizaban fuera interceptado por hombres armados.

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El ataque fue violento desde el primer momento. En medio de la emboscada, fue asesinado el supervisor de seguridad Juan Carlos Ceballos, quien hacía parte del esquema de seguridad de los ocupantes del vehículo, lo que desató el pánico entre quienes lo acompañaban.

Sin tiempo para reaccionar, varios de ellos corrieron hacia los cañaduzales cercanos para evitar ser secuestrados. “Estos hombres habrían huido para salvar sus vidas”, indicaron las autoridades, mientras avanzaban las labores de búsqueda.

Minutos después, la escena se tornó aún más crítica. Los atacantes, presuntamente integrantes de las disidencias de las FARC, le prendieron fuego al vehículo en el que se movilizaban las víctimas, dejando una columna de humo visible en la zona y aumentando el miedo entre quienes seguían escondidos.

Las imágenes captadas por el sistema ScanEagle de la Fuerza Aeroespacial colombiana muestran lo que ocurrió después: los hombres permanecían agachados, inmóviles, ocultos entre la caña, esperando no ser vistos. La vegetación se convirtió en su único refugio mientras pasaban las horas.

Pero la violencia no se detuvo ahí. En zona rural de Caloto, a pocos kilómetros, los mismos hombres armados habrían llegado hasta otro cultivo, intimidaron a trabajadores y los obligaron a abandonar el lugar. Luego incendiaron una máquina cosechadora. “Los sujetos llegaron, intimidaron a los trabajadores y luego prendieron fuego a la maquinaria”, señalaron fuentes preliminares.

Mientras tanto, en Corinto, las labores de inteligencia de la Fuerza Pública avanzaban para ubicar a los cinco hombres escondidos. Pasaron varias horas de incertidumbre hasta que finalmente lograron localizarlos entre los cultivos.

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El momento del rescate también quedó registrado. En el video se observa cómo los uniformados llegan hasta el punto donde estaban ocultos, los suben a un vehículo blindado y los trasladan a zona segura. Posteriormente, fueron llevados a un centro asistencial para verificar su estado de salud.

Aunque los cinco lograron sobrevivir, el ataque dejó una víctima fatal y evidenció, una vez más, la compleja situación de orden público en el norte del Cauca.