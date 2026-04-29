Frustran nuevo ataque terrorista en vías terciarias de El Plateado, Cauca

Integrantes del Ejército y de la Policía Nacional lograron frustrar un ataque terrorista en vías terciarias de El Plateado, en el departamento del Cauca.

“Durante el procedimiento, se estableció que el artefacto había sido oculto en un bolso que albergaba 14 bloques de pentolita, con un peso aproximado de 20 kilogramos, además de un dispositivo de alarma con batería de motocicleta y dos kilogramos de balines de acero, elementos que incrementaban su capacidad de afectación”, explicó el Ejército.

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