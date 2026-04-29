Cali se prepara para una nueva edición del día sin carro y sin moto, una medida que impacta de forma directa la circulación en la capital del Valle del Cauca. Esta nueva jornada se llevará a cabo el próximo 3 de mayo, en el horario de 6:00 a. m. a 2:00 p. m., y se compaginará con la Maratón de Cali.

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Estas iniciativas suelen generar dudas entre los ciudadanos, especialmente en lo relacionado con las excepciones y los tipos de vehículos que pueden movilizarse durante la jornada. Autoridades locales han reiterado que estas restricciones buscan mejorar la calidad del aire, al tiempo que fomentan prácticas de movilidad más sostenibles.

Día sin Carro y sin Moto en Cali se llevará a cabo un día domingo, una medida poco común en el país. Foto: Getty Images / El País / Montaje: Semana

De acuerdo con la información oficial, el día sin carro y sin moto en Cali, conocido como ‘día de la movilidad sostenible’, tendrá varias excepciones.

Esta es la lista de vehículos que podrán circular en las vías de Cali durante la jornada:

Automóviles prestadores de servicios de salud.

Vehículos de transporte de alimentos perecederos.

Móviles de logística.

Personas que necesiten circular desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Vehículos de servicio público regulados.

Buses del sistema mío.

Carros de bomberos y organismos de socorro.

Vehículos de la fuerza pública.

También se contemplan excepciones para personas con movilidad reducida o condiciones médicas especiales que requieran desplazamiento.

De igual manera, las autoridades señalaron que ciertos vehículos oficiales y aquellos autorizados previamente por la Secretaría de Movilidad podrán circular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para la jornada. Esto hace parte de los controles que se implementarán para garantizar el cumplimiento de la medida sin afectar servicios prioritarios.

¿Los vehículos eléctricos o híbridos podrán circular?

Según el listado de la Secretaría, estos vehículos no están exentos de la prohibición el Día sin carro y sin moto. Esta duda se produjo debido a que son automóviles que no producen las mismas emisiones contaminantes que uno a combustión de gasolina.

Cali se prepara para esta nueva jornada, donde solo podrán circular los vehículos señalados en la lista citada. Foto: Raúl Palacios / El País

La administración distrital reiteró que el objetivo de esta jornada es incentivar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie. Además, se busca generar conciencia sobre el impacto ambiental del uso excesivo de vehículos particulares y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

Así las cosas, durante el Día sin carro y sin moto en Cali, los ciudadanos deberán acogerse a las restricciones, teniendo en cuenta que solo podrán circular los vehículos autorizados, entre ellos los eléctricos e híbridos, junto con aquellos que prestan servicios esenciales o de emergencia.