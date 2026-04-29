Pasajes ‘gratis’ del MIO: Cuándo y quienes pueden aplicar al beneficio

La capital del Valle del Cauca se alista para una de sus jornadas deportivas más ambiciosas. El próximo fin de semana, la Maratón de Cali no solo pondrá a prueba la resistencia de cerca de 20.000 atletas nacionales e internacionales, sino que también activará un plan de movilidad especial.

Maratón de Cali: estos serán los cierres viales para la carrera

Con el objetivo de facilitar el retorno de los deportistas, se confirmó que el Masivo Integrado de Occidente (MIO) ofrecerá pasajes gratuitos para los competidores.

Esta medida, diseñada para incentivar el uso de transporte sostenible y evitar el colapso vial en una ciudad que estará volcada a las calles, se implementará durante el fin de semana del evento.

No obstante, los usuarios deben prestar especial atención a la normativa para evitar confusiones al momento de validar el beneficio en las estaciones.

Horarios y condiciones del pasaje gratuito

Según informó la entidad, el acceso sin costo estará habilitado tanto el sábado 2 como el domingo 3 de mayo. El horario establecido para movilizarse gratuitamente será entre las 6:00 a. m. y la 1:00 p. m. Sin embargo, existe un punto crítico que ha generado dudas entre los participantes: la validación del ingreso.

Metro Cali ha sido enfático en que el beneficio es, primordialmente, para los competidores al terminar la carrera. Para acceder al sistema sin pagar, los deportistas deberán presentarse en la Estación Estadio, específicamente por la entrada sur.

Allí, será obligatorio mostrar dos elementos que certifiquen su participación, la medalla obtenida al cruzar la meta y el número oficial de competidor.

Una ciudad cerrada para el atletismo

La Maratón de Cali 2026 contará con tres distancias competitivas (42K, 15K y 4,2K) y una recreativa para niños (Kids Run).

El circuito de la prueba reina, que inicia en la calle 9 con carrera 39, recorrerá puntos neurálgicos como la Avenida Sexta y la Avenida Roosevelt, culminando en una meta ampliada que ocupará cuatro carriles para garantizar la fluidez de los participantes.

Circuito 42K Maratón de Cali. Foto: Alcaldía de Cali API

Cali con esta maratón se sigue posicionando como uno de los epicentros deportivos más importantes de toda Colombia, se espera que también esto sea un incentivo para que muchas más personas se animen a participar de este tipo de eventos.

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Para aquellos que aspiran al podio, la motivación es alta, con premios que alcanzan los US$15.000 en la categoría élite y $10 millones de pesos en otras modalidades.