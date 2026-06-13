El alcalde de Cali, Alejandro Eder, envió un contundente mensaje frente a eventuales hechos de violencia, vandalismo o bloqueos en la capital del Valle del Cauca de cara a la jornada del próximo 21 de junio.

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A través de un video publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que las autoridades no permitirán alteraciones del orden público y advirtió que cualquier intento de afectar la tranquilidad de la ciudad tendrá una respuesta firme por parte de la administración distrital.

“Quiero ser muy claro en que en Cali no permitiremos ni un centímetro a cualquier acto de violencia, vandalismo o bloqueos. A Cali la haremos respetar, venga de donde venga la amenaza”, afirmó Eder.

El alcalde también respondió a quienes pudieran sentirse aludidos por sus declaraciones y dejó claro que su prioridad será garantizar la seguridad de los caleños.

“Si algún sector se siente aludido, pues eso no es problema mío, pero sepan que nuestra respuesta será contundente”, señaló el mandatario en su pronunciamiento.

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Llamado a la calma

Eder destacó que durante las últimas semanas la ciudad ha permanecido en calma y expresó su confianza en que esa situación se mantenga durante la jornada prevista para el 21 de junio.

“Llevamos todas estas semanas y todo ha transcurrido en paz. Así será este 21 de junio”, aseguró.

Finalmente, el alcalde invitó a los ciudadanos a participar con tranquilidad y reiteró el compromiso de la Alcaldía de Cali para garantizar el orden y la seguridad.

“Salgan a votar tranquilos, que desde la Alcaldía, bajo mi liderazgo, estaremos dando las garantías”, concluyó.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la expectativa por la jornada de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio y los llamados de distintas autoridades para evitar hechos que puedan alterar el orden público en la capital vallecaucana.