Abelardo De La Espriella designó a Ana María Rincón Herrera como presidenta del Banco Agrario

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sigue confeccionando el equipo con el que trabajará a partir del viernes 7 de agosto, cuando se posesionará oficialmente para dirigir el destino del país durante los próximos cuatro años.

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El anuncio más reciente que hizo el mandatario electo fue la designación de la persona que estará a cargo de la dirección del Banco Agrario de Colombia, la principal entidad financiera estatal, encargada de impulsar el desarrollo rural y el sector agropecuario.

Se trata de Ana María Rincón Herrera, una huilense que ha ejercido cargos durante más de 20 años en entidades financieras. Además, pasó por el Legislativo, cuando fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018.

Rincón Herrera nació en Neiva y es administradora de empresas con una especialización en Gerencia de Empresas Estratégicas. Desde muy joven, esta mujer se destacó por su capacidad para realizar eventos culturales.

Ana María, quien es hija del político liberal Germán Rincón y de Mélida Herrera de Rincón, resalta por ser la madre del fallecido líder político Sergio Younes, quien murió en un lamentable accidente de tránsito en 2014.

Su vida política se fortaleció tras la pérdida de su hijo, al decidir tomar sus banderas y su legado político. Rincón Herrera es uno de los pilares para la realización de las Festividades Sampedrinas en el departamento del Huila, declaradas patrimonio cultural de la nación en 2006.

En el sector financiero estuvo durante más de 16 años. Pasó por la gerencia del Banco Colpatria, donde ganó reconocimiento nacional, así como la gerencia regional del Banco Finandina en Neiva, que la posicionó en la región.

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Rincón Herrera se suma al equipo de trabajo de De La Espriella, quien se encontraba este sábado 1.° de agosto reunido en un retiro espiritual en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicó un video sobre el evento, que se desarrolló en el Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, del municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

“Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo De La Espriella y pidiéndole a Él sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país para convertirlo en la Patria Milagro que merece ser”, escribió.