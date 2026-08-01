Emotivo encuentro de Ricardo Arjona, Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda

No pasó desapercibido para la opinión pública el encuentro que tuvieron esta semana Abelardo De La Espriella, presidente electo, y su esposa, Ana Lucía Pineda, con el cantante Ricardo Arjona en Colombia.
Pineda, visiblemente emocionada, describió en su cuenta de Instagram: “Gracias por este momento súper fan. De mis compositores y cantantes favoritos. Bienvenido a Colombia”.
Abelardo De La Espriella, presidente electo, y su esposa, Ana Lucía Pineda, compartieron un emotivo momento con Ricardo Arjona en su paso por Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ImQj1Klf2d— Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026