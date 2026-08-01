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Emotivo encuentro de Ricardo Arjona, Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda

La esposa del presidente electo compartió la escena en sus redes sociales.

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Redacción Semana
1 de agosto de 2026 a las 10:43 a. m.
Ana Lucía Pineda, Abelardo De La Espriella y Ricardo Arjona.
Ana Lucía Pineda, Abelardo De La Espriella y Ricardo Arjona. Foto: Tomado de la cuenta de Instagram de Ana Lucía Pineda.

No pasó desapercibido para la opinión pública el encuentro que tuvieron esta semana Abelardo De La Espriella, presidente electo, y su esposa, Ana Lucía Pineda, con el cantante Ricardo Arjona en Colombia.

Pineda, visiblemente emocionada, describió en su cuenta de Instagram: “Gracias por este momento súper fan. De mis compositores y cantantes favoritos. Bienvenido a Colombia”.