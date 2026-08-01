Presidente Gustavo Petro llama a evitar una invasión de Estados Unidos en Cuba y propone a Donald Trump dialogar

El presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra de visita en La Habana, Cuba, desde donde hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos en medio de la compleja situación que se vive con la isla.

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El mandatario colombiano hizo un llamado para evitar una posible intervención del país norteamericano en Cuba y le propuso al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, entablar un diálogo.

“Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo”, dijo Petro, según declaraciones divulgadas este sábado por medios cubanos.

El portal de noticias Cubadebate precisó que Petro habló con medios cubanos en la noche del viernes, después de ser recibido con honores militares por su homólogo Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, donde ambos sostuvieron conversaciones oficiales.

El presidente Gustavo Petro se encuentra desde este viernes en Cuba. Foto: Presidencia

“Bueno sería que, en medio del peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”, añadió el mandatario colombiano, quien ha sido crítico de la política de máxima presión de Trump hacia la isla.

“Es el momento de dialogar”, enfatizó Petro, que concluye este sábado su visita a la isla.

Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero y otras sanciones que han llevado a la economía cubana al borde del colapso, con apagones masivos, y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

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Pese a esto, representantes de ambos países han mantenido conversaciones, pero el gobierno cubano dijo que no ha habido progresos.

El sucesor de Petro, Abelardo de la Espriella, que asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, países que calificó de “tiranías”.

El presidente Gustavo Petro durante un encuentro con estudiantes colombianos de medicina en Cuba. Foto: Presidencia

El gobierno cubano señaló el martes que el anuncio de De la Espriella constituye una “clara subordinación” a Estados Unidos.

La Habana fue sede de los diálogos de paz que permitieron el acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

*Con información de AFP