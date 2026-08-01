Reveladores testimonios: congresista habría pedido “millones” y un cargo para favorecer a Gustavo Petro en problemas legales

La excongresista del Pacto Histórico, Gloria Elena Arizabaleta, está en el ojo del huracán por cuenta del proceso que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia. SEMANA accedió a las pruebas que tiene en su poder la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal del alto tribunal. Entre tantas cosas, se le señala de los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

En el material probatorio hay chats, documentos y testimonios que enredarían a la expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien tenía a cargo el expediente contra Gustavo Petro por financiación irregular de la campaña en 2022 y que, supuestamente, usó esa posición para “extorsionar” al Gobierno nacional. Esa teoría se sostiene con las versiones de tres aliados del jefe de Estado.

Gloria Arizabaleta, la congresista que ordenó suspender al presidente Petro, ya tiene fecha para presentarse ante la Corte Suprema

El primero corresponde al abogado del primer mandatario, Alejandro Carranza, quien declaró ante la Corte Suprema de Justicia que Arizabaleta le pidió buscar una negociación para definir la suerte de Gustavo Petro en uno de los expedientes que se llevaba en la Comisión. Citando palabras de la exrepresentante, él comentó: “Ella me dijo, ‘(..) eso está en manos de ustedes, ya eso es un tema de ustedes, tienen que negociar’”.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nhora Mondragón, también describió en el alto tribunal que la excongresista acudió a su despacho a comienzos de 2026 a solicitar un nombramiento: “La representante me planteó que nombrara a una directora para la Fiduprevisora y me envió por Signal la hoja de vida correspondiente, presentando ese nombramiento como parte de un acuerdo político”. Ella no cedió.

Gloria Arizabaleta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El último es el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que le aceptó una cita a Arizabaleta después de mucha insistencia en febrero de 2026: “La representante pretendía eran millones y que buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones”. De acuerdo con su relato, esa propuesta se la habría reiterado la mujer en los pasillos del Congreso de la República el 13 de mayo del mismo año.

Frente a estos insumos, la Corte Suprema de Justicia sospecha de la exrepresentante a la Cámara habría solicitado o exigido dinero u otra utilidad indebida para “evitar decisiones desfavorables al presidente de la República, sujeto procesal en actuaciones de competencia de la Comisión”, aunque hay otras hipótesis que se analizan en la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal del alto tribunal.