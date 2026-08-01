Periodistas denuncian amenazas del Clan del Golfo

La Fiscalía recibió dos denuncias que advierten de amenazas contra dos periodistas del Urabá antioqueño. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ya fue alertada de los episodios.

Las víctimas son Cristián Andrés Salas Mosquera, director de Noticias el Boom, y Yeison David Rojas Toro, reportero de Teleantioquia Noticias.

“Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable”: FLIP expresó su rechazo tras el asesinato de Cristian Herrera

Los dos fueron contactados por un supuesto integrante del Clan del Golfo que les pidió frenar las publicaciones que realizaron sobre aparentes hechos de corrupción en la administración municipal de Apartadó.

En específico, los periodistas alertaron de presuntas actuaciones irregulares del secretario de Movilidad, Óscar Angulo.

Periodista. Imagen de referencia. Foto: Getty Images / AleksandarGeorgiev

Rojas Toro declaró ante la Fiscalía: “Me advirtió que no podía seguir realizando publicaciones que relacione al funcionario de la Secretaría de Movilidad porque desde la empresa, como ellos lo denominan, le pidieron que hablaran con todos los periodistas que estuvieran publicando notas”.

Hay alerta en Antioquia por la violencia que sufren los comunicadores y reporteros. En el radar se tienen las intimidaciones que la misma organización emitió contra el periodista Norbey Valle, de Caracol Radio, y el homicidio de Mateo Pérez a manos de las disidencias de las Farc.

Mamá del periodista Mateo Pérez, asesinado por Víctor Chalá, habló con SEMANA y pidió una pena “contundente” tras la captura

La Flip describió que entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados en todo el país.

“La preocupación es mayor en departamentos como Antioquia, donde se han registrado 36 agresiones contra la libertad de prensa en lo que va del año. Esta cifra incluye el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal”, reportó la Fundación para la Libertad de Prensa.