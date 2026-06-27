Norbey Valle es un periodista antioqueño que se ha formado en varios medios de comunicación, desde el año 2009. Su trabajo se ha enfocado en resaltar las noticias que impactan la ruralidad y a las comunidades de su región.

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Sin embargo, en los últimos días su trabajo se vio empañado por una amenaza que le lanzó el Clan del Golfo a través de un panfleto difundido en redes sociales; en el documento, el grupo criminal dice que el comunicador publica información “falsa”.

Esa retaliación habría ocurrido justo después de que Valle publicara un artículo, el 25 de junio, reportando la muerte del soldado profesional Duván Eduardo Suarith Castro a manos del Clan del Golfo en el municipio de Dadeiba, en Antioquia.

La Séptima División del Ejército reportó en ese momento que soldados del Batallón de Ingenieros n° 17 Bejarano Muñoz entraron en combate con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. En esos hechos, murió el soldado Suarith.

Un día después, la estructura criminal liderada por Chiquito Malo lanzó el panfleto amenazante en el que desmintió el reporte del Ejército Nacional y arremetió en contra del periodista Norbey Valle.

Ola de rechazo por nueva amenaza a la prensa

Esta nueva amenaza contra la prensa en Colombia provocó un rechazo generalizado de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Asociación Nacional de Medios (Asomedios).

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, advirtió: “No le corresponde al Clan del Golfo, ni a ningún grupo armado ilegal, pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar la labor de periodistas o pretender establecer los límites de su ejercicio”.

La Procuraduría General de la Nación rechazó esta amenaza contra Norbey Valle, resaltando que los “fundamentos” de una democracia son la libertad de culto, de prensa y de expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa calificó los señalamientos como un “riesgo” para el periodismo en el país y un “mensaje de censura” para quienes cubren el conflicto armado en regiones afectadas por la violencia, las rentas criminales y el control territorial.

“La preocupación es mayor en departamentos como Antioquia, donde se han registrado 36 agresiones contra la libertad de prensa en lo que va del año. Esta cifra incluye el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal“, dijo la Flip.

La Asociación Colombiana de Medios expresó preocupación por esta nueva amenza contra periodistas en Colombia y le pidió a las autoridades regionales y nacionales tomar medidas urgentes que protejan su vida.