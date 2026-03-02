El periodista antioqueño Yeison Rojas es amenazado por cuarta vez: le dieron 24 horas para que abandonara el Urabá

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) denunció graves amenazas contra la vida del periodista antioqueño Yeison Rojas y pidió a la Policía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar medidas para protegerlo.
“Hoy 2 de marzo, Yeison Rojas, nuestro corresponsal en Urabá, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como el segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y le exigió abandonar el territorio antes de la medianoche junto con su familia”, dio a conocer la FLIP en su cuenta de X.
La amenaza se produjo, según la FLIP, luego de que Yeison decidiera no asistir a una citación que le hizo el grupo armado a un corregimiento en las afueras de Apartadó.
“El contexto sugiere una retaliación por su labor informativa que busca sembrar la autocensura. Alertamos a la Policía para que active de manera inmediata la ruta de protección y coordine con el periodista medidas urgentes de prevención y protección”, pidió la FLIP.
También le pidió a la UNP que evalúe el riesgo en que se encuentra Yeison y active el trámite de emergencia para su protección.
Y a la Fiscalía que investigue, con enfoque diferencial, el origen de la amenaza, “reconociendo que está directamente ligada al ejercicio periodístico. La vida e integridad del periodista y su familia deben ser garantizadas”.
El Clan del Golfo es una de las organizaciones delincuenciales más grandes y peligrosas del país; controla rutas de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y tráfico de armas, entre otros delitos.
Está sentada en la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro y ha avanzado en dos rondas de negociación en Catar.