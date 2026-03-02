ANTIOQUIA

El periodista antioqueño Yeison Rojas es amenazado por cuarta vez: le dieron 24 horas para que abandonara el Urabá

El profesional es el corresponsal de Teleantioquia y la FLIP en esa subregión.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 10:11 p. m.
Yeison Rojas, periodista en Urabá, fue amenazado
Yeison Rojas, periodista en Urabá, fue amenazado Foto: FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP) denunció graves amenazas contra la vida del periodista antioqueño Yeison Rojas y pidió a la Policía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar medidas para protegerlo.

“Hoy 2 de marzo, Yeison Rojas, nuestro corresponsal en Urabá, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como el segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y le exigió abandonar el territorio antes de la medianoche junto con su familia”, dio a conocer la FLIP en su cuenta de X.

Atribuyen al Clan del Golfo, que negocia con el Gobierno Petro, el atroz asesinato de cuatro personas en el nordeste de Antioquia: estos son los detalles

La amenaza se produjo, según la FLIP, luego de que Yeison decidiera no asistir a una citación que le hizo el grupo armado a un corregimiento en las afueras de Apartadó.

“El contexto sugiere una retaliación por su labor informativa que busca sembrar la autocensura. Alertamos a la Policía para que active de manera inmediata la ruta de protección y coordine con el periodista medidas urgentes de prevención y protección”, pidió la FLIP.

También le pidió a la UNP que evalúe el riesgo en que se encuentra Yeison y active el trámite de emergencia para su protección.

Y a la Fiscalía que investigue, con enfoque diferencial, el origen de la amenaza, “reconociendo que está directamente ligada al ejercicio periodístico. La vida e integridad del periodista y su familia deben ser garantizadas”.

El Clan del Golfo es una de las organizaciones delincuenciales más grandes y peligrosas del país; controla rutas de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y tráfico de armas, entre otros delitos.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

Está sentada en la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro y ha avanzado en dos rondas de negociación en Catar.

