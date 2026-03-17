Antioquia

Javier Arias Stunt queda en libertad: los detalles detrás de la decisión judicial en Medellín

El influencer seguirá ligado a la investigación por porte ilegal de armas de fuego; negó ser responsable.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 4:13 a. m.
Audiencia en la que quedó en libertad Javier Arias Stunt, el influencer antioqueño detenido por presunto porte ilegal de armas de fuego.
Audiencia en la que quedó en libertad Javier Arias Stunt, el influencer antioqueño detenido por presunto porte ilegal de armas de fuego. Foto: Jhon Fredy Ríos Agudelo

Una gran controversia causó la decisión del juez séptimo penal con función de control de garantías de Medellín de ordenar la libertad para el influencer conocido como Javier Arias Stunt.

Mientras su pull de abogados celebraba la decisión, usuarios en redes sociales la cuestionaban.

“Un honor haber hecho parte de la defensa de Javier Arias Stunt, hoy recupera la libertad”, escribió en X Jhon Fredy Ríos Agudelo, uno de los penalistas que logró que el influencer saliera bien librado de este lío con la justicia.

“No, pues, qué honor”, le respondieron.

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El juez negó la solicitud de medida de aseguramiento contra Javier Arias Castañeda, como es el nombre verdadero del influencer, a pesar de haber legalizado el allanamiento realizado a su finca, en la vereda El Totumo, en Necoclí, Antioquia.

El togado también avaló la legalidad de su captura y la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso.

Pero, según fuentes consultadas por SEMANA, consideró que “la tenencia de armas de uso personal sin licencia no constituye una motivación para imponer una medida privativa de la libertad”.

Javier Arias Stunt fue detenido el jueves 12 de marzo en Necoclí en medio de un operativo de la Dijín - Interpol en el que participaron el Ejército, la Fiscalía y bajo cooperación de la DEA.

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Su captura sorprendió a los más de 1,3 millones de seguidores que el influencer ajusta en su red sociales de Instagram.

La Dijín informó entonces que el hombre, famoso por sus millonarios sorteos y deambular por las deterioradas calles de su pueblo en una lujosa cybertruck de Tesla, avaluada en más de 900 millones de pesos, tenía dos pistolas de varios calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9 mm, .22 y .25), radios de comunicación y 208 millones de pesos en efectivo.

Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo.
Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo. Foto: Dijín y redes sociales

En la audiencia de imputación de cargos, a la cual se conectó de manera virtual desde la sede de la Dijín en Urabá, la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Javier negó su responsabilidad y ahora tendrá que prepararse para demostrarle a la justicia, como lo dijo en la diligencia, que él no tiene nada que ver con ese delito.

O, por el contrario, tendrá que buscar salidas para un posible beneficio, ya sea en un principio de oportunidad, delatando al verdadero dueño del armamento y el dinero que le incautaron, o firmando un preacuerdo para lograr una condena benévola.

Por ahora, su libertad la celebran sus seguidores, quienes comprar sus millonarios sorteos, sus familiares y amigos, y las decenas de personas que salieron el sábado en Necoclí y en Medellín a pedir por su libertad.

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Sin embargo, en manos de las autoridades siguen los equipos de comunicaciones que le incautaron, los cuales rastrean para ver si encuentran que a través de ellos se cometió algún delito transnacional.