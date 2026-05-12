Impresionante desborde de un río tiene bajo el agua a varios barrios de Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo: imágenes son impactantes

Las fuertes precipitaciones de las últimas 48 horas causaron una emergencia de grandes magnitudes en varios barrios de Carepa, Chigorodó, Apartadó y Turbo, en el Urabá antioqueño donde más de 1.500 familias se vieron afectadas.

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Imágenes aéreas como las compartidas por Corpourabá, la autoridad ambiental en esa zona del departamento, dejan apreciar la magnitud de la emergencia en corregimientos como El Reposo y los barrios El Bosque, El Jazmín y La Esmeralda, en Apartadó, y los sectores de Los Almendros y Casaverde, en Carepa.

“Casi pierdo todo, pero unos vecinos me colaboraron, tengo cuarenta años y nunca se me había entrado el agua a mi casa”, dijo en diálogo con Teleantioquia Ely del Carmen Escobar, una de las afectadas.

Las emergencias fueron provocadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Vijagual.

Autoridades, bajo calamidad pública por inundaciones en Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo, en el Urabá antioqueño. Foto: Corpourabá.

“Estas zonas están clasificadas en amenaza alta y media por inundación. Por ello se requieren estudios detallados para evaluar el riesgo y establecer medidas de mitigación que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades”, dijo Corpourabá.

Mientras que Vanessa Paredes Zúñiga, la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de desastres en Antioquia (Dagran), aseguró que brindarán apoyo permanente con entrega de ayudas humanitarias, agua potable y apoyarán con maquinaria para atender puntos críticos.

Vista aerea playas urbanas de Turbo. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Turbo, Antioquia / API

“Las principales afectaciones se dan básicamente por desbordamiento del río Vijagual que ha afectado conectividad tanto en vías principales pero también en vías rurales, algunas afectaciones de puentes, intermitencia en el suministro de agua potable en algunos sectores y también daños en alcantarillados y en acueductos veredales principalmente”, explicó.

También señaló que es importante recordar que los pronósticos del clima vaticinan que las lluvias continuarán hasta finales de mayo.

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“Recuerden que los pronósticos que tenemos desde el sistema alerta y monitorio de Antioquia es que continuamos en la época de lluvias hasta el mes de mayo y solamente con los pronósticos que se tienen empezará, posiblemente, el Fenómeno del Niño a partir del mes de junio o julio”, indicó.

Por eso, pidió que las alertas se mantengan hasta esa fecha.

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Las autoridades no han reportado personas lesionadas, ni víctimas mortales, además, que entre jueves y viernes comenzarán a llegar las ayudas y kits de aseo a los barrios afectados, donde pasaron la noche elevando oraciones para que la lluvia cese.