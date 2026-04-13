El Urabá antioqueño enfrenta una crisis vial tras el colapso de varios puentes por las fuertes lluvias.

El Gobierno, en conjunto con el Ejército, acelera la instalación de estructuras militares temporales para recuperar los principales corredores y evitar el aislamiento de comunidades.

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Instalación de puentes militares busca restablecer conexión entre municipios afectados

La instalación de puentes militares en el Urabá antioqueño avanza como la principal respuesta del Gobierno Nacional para restablecer la movilidad tras el colapso de infraestructura vial provocado por la fuerte temporada de lluvias que afecta a gran parte del país en 2026.

Las obras, ejecutadas de manera articulada entre el Ejército Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), buscan reconectar corredores estratégicos que quedaron interrumpidos por la caída de estructuras clave.

El punto más crítico de la emergencia se registró tras el colapso de puentes sobre el río Mulatos, que dejó incomunicadas a comunidades rurales de municipios como San Juan de Urabá y Necoclí.

Estos puentes temporales, fabricados en acero y ensamblados en terreno, pueden instalarse en cuestión de días o pocas semanas, dependiendo de las condiciones del terreno y del caudal de los ríos.

Su capacidad permite el paso de vehículos livianos y de carga, bajo restricciones de peso, lo que los convierte en una solución crítica para evitar el aislamiento de comunidades rurales mientras se ejecutan las obras definitivas.

De acuerdo con reportes de la UNGRD, la respuesta inmediata consistió en el envío de ingenieros militares y la movilización de puentes modulares tipo Bailey, diseñados para ser ensamblados en terreno y habilitar el paso vehicular en el menor tiempo posible.

Desde el componente institucional, la UNGRD ha reiterado que la prioridad es evitar el aislamiento prolongado de las comunidades y garantizar la continuidad del abastecimiento en la región.

En declaraciones recogidas por medios nacionales en el contexto de la emergencia invernal, la entidad ha insistido en que este tipo de soluciones temporales permite “recuperar la conectividad mientras se desarrollan las obras definitivas”, en referencia a la reconstrucción estructural de los puentes colapsados.

Antioqueños, avanza la instalación del puente militar sobre el río Mulatos en Urabá. Esta estructura colapsó por fuertes lluvias en la subregión. En los próximos días el @InviasOficial y la @UNGRD culminarán las obras para habilitar esta conexión entre Necoclí y San Juan de… pic.twitter.com/ySIcbdmJhp — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) April 13, 2026

Lluvias intensas agravan la emergencia

La intervención en Urabá no es aislada. Hace parte de un plan nacional de respuesta a la temporada de lluvias, en el que el Ejército Nacional ha tenido un papel clave mediante sus batallones de ingenieros, encargados del montaje de infraestructura de emergencia.

Estas estructuras metálicas permiten restablecer el tránsito de manera provisional, especialmente en corredores donde la interrupción afecta el transporte de alimentos, combustibles y servicios esenciales.

Uno de los impactos más sensibles de la emergencia ha sido el efecto directo sobre la economía local.

La interrupción de la movilidad ha generado retrasos en la comercialización de productos agrícolas y ha dificultado el acceso de habitantes rurales a centros urbanos.

En varias zonas, la comunidad ha debido recurrir a pasos improvisados mientras avanzan las obras, lo que evidencia la fragilidad de la infraestructura vial en regiones de alta pluviosidad.

El Gobierno Nacional ha señalado que, una vez instalados los puentes militares y restablecido el paso vehicular, se iniciarán evaluaciones técnicas para definir la reconstrucción definitiva de las estructuras colapsadas.

En medio de este panorama, las autoridades locales han advertido que la rapidez en la instalación de los puentes es clave para evitar un mayor impacto social.

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La conectividad en Urabá no solo es fundamental para el comercio regional, sino también para el acceso a servicios de salud, educación y transporte intermunicipal.

Aunque los trabajos avanzan de manera progresiva, los tiempos de reapertura de los corredores dependen de las condiciones climáticas en la zona, que continúa registrando lluvias intermitentes.

Las autoridades han reiterado que los puentes militares serán habilitados una vez que superen las pruebas de carga y seguridad correspondientes, antes de permitir el tránsito regular.