¿Por qué se aplazó la elección del rector de la Universidad de Antioquia?

Aunque inicialmente la elección estaba prevista para el 10 de junio, fue aplazada por decisión del Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de dirección de la institución. Según el comunicado oficial de la universidad, la nueva jornada en la que se elegirá al rector se llevará a cabo este 24 de junio.

Este retraso surge en un momento complicado para la Universidad de Antioquia (UdeA), una de las más importantes del país y de la región, la cual se encuentra en interinidad debido a la intervención del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por la crisis financiera de la institución.

El aplazamiento se dio después de que se determinara que la citación para el 10 de junio no cumplía con el tiempo establecido entre la fecha de inscripción de aspirantes y la fecha fijada para elegir al nuevo rector o rectora, según lo señala el Acuerdo Superior 023 del 10 de octubre de 1994.

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Desde el mes de enero, quien ha estado en el cargo es el profesor Héctor Iván García, médico y cirujano, quien tomó el puesto luego de que el MEN emitiera una resolución con su designación en el marco de la vigilancia especial para la universidad.

Para la elección se presentaron diez candidatos inicialmente, de los cuales uno se retiró. Actualmente, los que siguen en el proceso son John Mario Muñoz Lopera, Iván Darío Ocampo Tamayo, Luquegi Gil Neira, Claudia Patricia Puerta Silva, Jaime Andrés Cano Salazar, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres Valois, Edwin Rolando González Marulanda y Magali Andrea Montoya Giraldo.

Cabe resaltar que el 4 de junio se llevó a cabo una consulta interna en la que Gil Neira obtuvo la delantera con 4.206 apoyos, mientras que el segundo puesto fue para Muñoz Lopera y el tercero para Puerta Silva.

Debido a disturbios realizados en las inmediaciones de la universidad, los candidatos no pudieron presentar todas sus propuestas de manera formal, lo que obligó a suspender temporalmente los foros presenciales.

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Mientras se llega a la nueva jornada de elección, los aspirantes al cargo podrán presentar sus iniciativas para la universidad, las cuales serán evaluadas por los consejeros de la organización; posteriormente, el CSU deliberará y votará por la persona que ostentará el máximo cargo.

A pesar de que se haya extendido el tiempo, las nuevas fechas no afectarán los procesos y etapas anteriores ya realizadas. La universidad estableció que garantizará “la estabilidad del proceso institucional que se ha desarrollado en plenas condiciones de transparencia y pluralidad”.