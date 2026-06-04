La presencia de un grupo de encapuchados en la Universidad de Antioquia, en Medellín, generó fuertes desmanes alrededor de las instalaciones académicas y hasta se provocó el cierre de la calle Barranquilla este miércoles. En consecuencia, al día siguiente, las autoridades metropolitanas capturaron a dos hombres y revelaron detalles del suceso.

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30 capuchos: “No era una protesta”

Manuel Villa Mejía, el secretario de Seguridad de Medellín, se pronunció en la mañana sobre estos disturbios presentados en la Universidad de Antioquia y reveló que en lo que parecía una protesta participaron 30 capuchos armados.

Las inmediaciones de la sede universitaria estuvieron enmarcadas por los enfrentamientos de la Fuerza Pública y los encapuchados, quienes tenían papas bomba y bombas molotov, según Villa, que también destacó que estas armas ya han propiciado la muerte de oficiales en el pasado.

Además, el secretario aseguró que estos involucrados también portaban dinamita y bombas incendiarias con las que planeaban quemar bienes públicos. Villa arremetió contra los involucrados y utilizó calificativos categóricos en su contra.

Disturbios en la Universidad de Antioquia. Foto: cortesía

“No era una protesta, mucho menos una protesta social o pacífica. Ni fue social ni fue pacífica”, aseveró Villa Mejía, quien calificó los disturbios de este miércoles como “actos terroristas”.

Agregó: “Fueron actos propios de criminales, de ilegales, de delincuentes que se escudan en un territorio universitario para creer que son intocables. No son intocables. No se están comportando como manifestantes. Se están comportando como lo que son: terroristas”.

Oficializaron dos capturas de presuntos implicados

Las autoridades metropolitanas desplegaron la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) a las inmediaciones universitarias en la tarde, luego de que los encapuchados hicieran presencia dentro del centro educativo en la mañana.

Los reportes indican que la unidad intervino al evidenciarse el lanzamiento de objetos contundentes contra algunos uniformados que se encontraban en el sector. Esto provocó la cancelación de las clases de la universidad.

Tras la intervención de la UNDMO, las autoridades desplegaron operativos contra los implicados y, gracias a ellos, lograron capturar a dos presuntos encapuchados. Uno de ellos permanece bajo la custodia de las autoridades por el delito de obstrucción.

Capturado por los disturbios en la Universidad de Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín - API

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“Un tipo que, cuando iba a ingresar la tanqueta precisamente hacia la parte frontal de la Universidad de Antioquia, se para e impide que la tanqueta de la policía pueda continuar”, detalló el secretario de Seguridad de Medellín.

El funcionario explicó: “Eso no se llama de ninguna otra manera que obstrucción a un procedimiento de policía y eso es un delito. No me lo invento yo. Ya lo creó el legislador. Ahí está el Código Penal”.

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El otro capturado fue encontrado con un arma de fuego. El secretario aseguró que este individuo sacó esta pistola dentro de la universidad y disparó a la Fuerza Pública. “No es que la tenía, no es que la portaba, le disparó a la Fuerza Pública. Pues ahí quedó evidente en las cámaras de seguridad”, concluyó Villa.