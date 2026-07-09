Nuevo rector de la Universidad de Antioquia se posesionó en el cargo bajo una lluvia de críticas desde la gobernación departamental

A las 8:00 a. m. de este jueves, 9 de julio, se posesionó como nuevo rector de la Universidad de Antioquia el abogado Luquegi Gil Neira.

Su posesión se dio de manera discreta en las oficinas administrativas del bloque 16 de la ciudadela universitaria del norte de Medellín.

Luquegi declaró que es consciente de los desafíos que enfrenta la U. de A. una de las universidades públicas más importantes de Colombia y América latina.

“Recibo esta responsabilidad con gratitud, consciente de los desafíos que tenemos como institución y convencido de que, junto a nuestra comunidad universitaria, seguiremos construyendo una universidad que cuide, transforme y trascienda”, dijo en sus redes sociales.

La misma U. de A. aseguró que el nuevo rector tendrá que “sortear el déficit estructural y consolidar la estabilización institucional bajo la vigilancia especial que aún persiste”.

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“En sus más de dos décadas de vida profesional al servicio de la educación superior, ha consolidado una carrera que abarca casi todas las facetas de la vida universitaria. Comenzó como profesor de cátedra y ocasional —desde 2004—, y posteriormente asumió retos de liderazgo administrativo: se desempeñó como vicedecano y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ha sido representante de las directivas académicas, y ocupó el cargo de secretario general tanto en la Universidad de Antioquia como en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid”, detalló la Alma Máter.

Luquegi Gil Neira, nuevo rector de la UdeA. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Sin embargo, SEMANA conoció que la misma posesión del nuevo rector tuvo algunos tropiezos. A la ceremonia no asistió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y presidente del Consejo Superior Universitario.

“Esto deja ver la posible ruptura entre la rectoría y la gobernación. Luquegi es considerado por algún sector político en Antioquia como un rector impuesto por Petro, a pesar de que fue elegido por la comunidad universitaria”, dijo una fuente consultada por SEMANA.

De hecho, desde la Gobernación de Antioquia respondieron a su ausencia en la posesión que no iban a estar presentes porque “quien hoy ocupa la Rectoría fue elegido con los votos de los representantes del Gobierno Petro, entre ellos alias Chulo, jefe de Inteligencia del presidente Petro e investigado por presuntos nexos con alias Calarcá, de las Farc”.

Se refieren ellos a Wilmar Mejía, representante del Gobierno Petro ante el Consejo Superior Universitario y quien ocupara al mismo tiempo el cargo de director de inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia.

“El rector elegido, quien fue nombrado como vicerrector por el Gobierno Petro, retiró la demanda que el alma mater de los antioqueños había presentado contra las resoluciones que violaron la autonomía de la universidad y las facultades del máximo órgano el consejo superior. Este hecho buscaba el beneficio de quienes orquestaron la intervención y deja desprotegida a la universidad de una situación irregular sin precedentes, desconociendo la autonomía universitaria”, añadieron desde la Gobernación.

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La posesión de Luquegi también sembró algunos temores en algunos sectores universitarios, que consideran que su paso por el cargo será usado para hacer de la universidad una trinchera del petrismo, que ante la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia está buscando dónde reacomodar a algunas de sus fichas.

Aunque otros sectores defienden la llegada de Luquegi, respaldada por una larga trayectoria académica.

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Y como él mismo dijo: comienza una nueva etapa, en la que debe asumir “con convicción de trabajar por una universidad cada vez más fuerte, participativa y comprometida con la sociedad”.

No para los sectores que han estado anclados en los más altos poderes de la U. de A., con los cuales se le relaciona, y que han estado en la rectoría durante años tras bambalinas.