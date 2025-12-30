Medellín

Crisis en la Universidad de Antioquia cobra la cabeza de su rector: Gobierno Petro ordenó su reemplazo

El Ministerio de Educación había dado un ultimátum para que respondiera por la difícil situación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 2:30 a. m.
John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia
John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia Foto: Universidad de Antioquia

El Ministerio de Educación ordenó el reemplazo del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, luego de la difícil crisis que vive la alma máter.

Dicha medida hace parte de un procedimiento administrativo de carácter progresivo, preventivo y proporcional, adelantado por el Ministerio con el propósito de salvaguardar la sostenibilidad institucional y garantizar la adecuada prestación del servicio público de educación superior”, dijo la cartera en un comunicado.

La medida contempla que el reemplazo del rector sea, inicialmente, por un período de hasta un año, prorrogable por una sola vez, de acuerdo a cómo avance la crisis en la U. de A.

La decisión que deja a Arboleda por fuera de la rectoría está en proceso de notificación, por lo que según el Ministerio no puede entenderse como ejecutoriada.

Medellín

¿Cuáles son los barrios más lujosos y caros de Medellín? Este es el ranking

Medellín

Colsubsidio y Nueva EPS: las razones para suspender la dispensación de medicamentos a partir del 1.º de enero y las alternativas de los usuarios

Medellín

Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín-Doradal

Medellín

Semana Santa tendrá importantes cambios en 2026; tenga cuidado con la planificación de sus vacaciones

Medellín

“Soy muy crítico de Fecode”: cofundador de Rappi cuestionó al gremio y dijo que Colombia necesita graduar a más de 10.000 jóvenes

Medellín

“Petro actúa como los dictadores”: Fico Gutiérrez alerta que el país está en grave amenaza y pidió unión para defender las instituciones

Medellín

Condenan a mujer que participó en crimen de ciudadano extranjero en Medellín

Medellín

Explota crisis en la Universidad de Antioquia: un supuesto agente infiltrado, denuncias de corrupción y un déficit millonario

Medellín

Fico Gutiérrez reaccionó al escándalo de Calarcá y el Gobierno Petro: “Ganaron la Presidencia de la mano de las peores estructuras criminales”

Medellín

¿Quién era la activista trans Victoria Strauss hallada sin vida en zona rural de Medellín?

Explota crisis en la Universidad de Antioquia: un supuesto agente infiltrado, denuncias de corrupción y un déficit millonario

Tras la decisión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció.

“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, dijo en la red social X.

“Una cosa es que el rector sea un mal administrador, otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los Antioqueños. Ya lo hizo con Comfenalco y con Savia, y sabemos que el remedio termina siendo peor que la enfermedad”, añadió.

Andrés julián rendón, gobernador de Antioquia, impulsó una especie de ‘vaca’ para la construcción del Túnel del Toyo.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA
¿Quién es Wilmar Mejía? La historia del poderoso funcionario de inteligencia acusado de acercar a las disidencias de las Farc con militares

Además, anunció que desde la Gobernación de Antioquia se dará la pelea jurídica y académica para proteger la autonomía universitaria y “la razón misional del alma máter de los Antioqueños”.

Arboleda se encuentra en medio de un huracán de críticas por un desfinanciamiento histórico en la alma máter, por denuncias de presunta corrupción en la Facultad de Ingeniería y por decisiones calificadas negativamente por parte del profesorado, que llevaron incluso a que algunos de ellos no recibieran parte de sus nóminas a finales de este año.

Más de Medellín

John Jairo Arboleda C.Rector de la Universidad de Antioquia

Crisis en la Universidad de Antioquia cobra la cabeza de su rector: Gobierno Petro ordenó su reemplazo

PANORÁMICA CIUDAD DE MEDELLÍN

¿Cuáles son los barrios más lujosos y caros de Medellín? Este es el ranking

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.

Colsubsidio y Nueva EPS: las razones para suspender la dispensación de medicamentos a partir del 1.º de enero y las alternativas de los usuarios

La Policía de Tránsito Nacional dio estos detalles.

Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín-Doradal

María y José bajan acompañados por un hermoso séquito integrado por: El Ángel de Nazaret, El Arcángel Uriel “Luz de Dios”, El Arcángel Rafael “El Divino Curador”, El Arcángel Miguel “Quién como Dios”, San Zacarías, San Joaquín “Preparación del Señor”, Santa Ana “La Llena de Gracia” y El Arcángel Gabriel “Héroe de Dios”. La Peregrinación se hace por las calles de la “Ciudad Blanca”, reabriendo el camino de la fe, las bellas costumbres y las más preciadas tradiciones.

Semana Santa tendrá importantes cambios en 2026; tenga cuidado con la planificación de sus vacaciones

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y Andrés Bilbao hablan de emprendimiento y educación.

“Soy muy crítico de Fecode”: cofundador de Rappi cuestionó al gremio y dijo que Colombia necesita graduar a más de 10.000 jóvenes

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Petro actúa como los dictadores”: Fico Gutiérrez alerta que el país está en grave amenaza y pidió unión para defender las instituciones

Detenida por la muerte de un ciudadano extranjero en Medellín.

Condenan a mujer que participó en crimen de ciudadano extranjero en Medellín

El pequeño no aguantó las graves quemaduras ocasionadas.

Tragedia en Medellín: niño de 4 años murió tras sufrir quemaduras después de que le tiraran una botella prendida en llamas

La joven se encontraba junto a su pareja sentimental.

Se conoce lo que encontraron en el apartamento donde murió turista mexicana en Antioquia: hay revelador detalle

Noticias Destacadas