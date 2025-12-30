Crisis en la Universidad de Antioquia cobra la cabeza de su rector: Gobierno Petro ordenó su reemplazo

El Ministerio de Educación ordenó el reemplazo del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, luego de la difícil crisis que vive la alma máter.

“Dicha medida hace parte de un procedimiento administrativo de carácter progresivo, preventivo y proporcional, adelantado por el Ministerio con el propósito de salvaguardar la sostenibilidad institucional y garantizar la adecuada prestación del servicio público de educación superior”, dijo la cartera en un comunicado.

La medida contempla que el reemplazo del rector sea, inicialmente, por un período de hasta un año, prorrogable por una sola vez, de acuerdo a cómo avance la crisis en la U. de A.

La decisión que deja a Arboleda por fuera de la rectoría está en proceso de notificación, por lo que según el Ministerio no puede entenderse como ejecutoriada.

Explota crisis en la Universidad de Antioquia: un supuesto agente infiltrado, denuncias de corrupción y un déficit millonario

Tras la decisión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció.

“Petro actúa como un usurpador. Tiene la mala costumbre de acometer funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande”, dijo en la red social X.

“Una cosa es que el rector sea un mal administrador, otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los Antioqueños. Ya lo hizo con Comfenalco y con Savia, y sabemos que el remedio termina siendo peor que la enfermedad”, añadió.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

¿Quién es Wilmar Mejía? La historia del poderoso funcionario de inteligencia acusado de acercar a las disidencias de las Farc con militares

Además, anunció que desde la Gobernación de Antioquia se dará la pelea jurídica y académica para proteger la autonomía universitaria y “la razón misional del alma máter de los Antioqueños”.

Arboleda se encuentra en medio de un huracán de críticas por un desfinanciamiento histórico en la alma máter, por denuncias de presunta corrupción en la Facultad de Ingeniería y por decisiones calificadas negativamente por parte del profesorado, que llevaron incluso a que algunos de ellos no recibieran parte de sus nóminas a finales de este año.