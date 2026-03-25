La Semana Santa es el periodo más representativo para la Iglesia Católica, ya que se conmemoran los momentos centrales de la fe cristiana como la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos días, miles de fieles participan en eucaristías, procesiones y actos litúrgicos en diferentes templos del país.

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En Medellín, estas celebraciones cuentan, regularmente, con la masiva participación de ciudadanos y visitantes que acuden a los principales templos de la ciudad, entre ellos la Catedral Metropolitana, uno de los escenarios centrales de la Semana Mayor.

De acuerdo con la programación oficial de la Catedral, las actividades se desarrollarán durante toda la Semana Santa 2026, que inicia el Domingo de Ramos (29 de marzo) y se extiende hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril).

Las actividades de Semana Santa se concentran en la fe de los católicos - Imagen de referencia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Durante estos días, el templo mantendrá una agenda de eucaristías y celebraciones religiosas en horarios establecidos. De manera general, la Catedral cuenta con misas programadas a lo largo de la semana en franjas como 7:00 a. m., 10:00 a. m. y 6:00 p. m., además de horarios adicionales los domingos.

Entre los momentos más relevantes de la programación se encuentra el Jueves Santo (2 de abril de 2026), fecha en la que se conmemora la Última Cena con ceremonias como el Lavatorio de los pies y la adoración eucarística, la liturgia será a las 5:00 p.m. Este día marca el inicio del Triduo Pascual, considerado el núcleo de la Semana Santa.

Posteriormente, el Viernes Santo (3 de abril) concentra actos solemnes como el Viacrucis, a las 9:30 a. m.; la liturgia de la Pasión a las 3:00 p.m.; y el Sermón de las Siete Palabras a las 7:30 p.m., celebraciones que reúnen a un alto número de fieles en el centro de la ciudad.

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El calendario continúa con el Sábado Santo (4 de abril), cuando se realizará la Vigilia Pascual a las 7:30 p. m., una de las ceremonias más importantes del catolicismo, y culmina el Domingo de Resurrección (5 de abril) con eucaristías que celebran el triunfo de la vida sobre la muerte, las comunes serán a las 7:00 a.m., 10:00 a.m. y 6:00 p.m., mientras, la misa solemne de Pascua será a las 12:00 p. m.

Además de la programación en la Catedral Metropolitana, Medellín ofrece otras actividades durante esta semana. Por ejemplo, en espacios culturales se desarrollan eventos como “Semana Santa con Bartolito”, programado en varias fechas: 27, 28 y 29 de marzo, y del 1 al 5 de abril de 2026, dirigido a públicos familiares.

Asimismo, en escenarios como parques temáticos de la región se realizan representaciones religiosas acompañadas de procesiones, como la actividad del “Prendimiento”, programada en horas de la tarde y noche con recorridos y actos simbólicos.

El parque recibirá alrededor de 40.000 visitantes que se maravillarán con las flores del lugar. Foto: Alcaldía de Medellín

Por su parte, la alcaldía invitó a la ciudadanía a vivir la Semana Mayor en el Parque Arví, donde la programación iniciará el 28 de marzo, previo al inicio formal de la semana litúrgica, con la actividad “Entre Cruces y Flores”. Este evento se realizará entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., de manera simultánea en este parque y en el Pueblito Paisa.

Estas iniciativas se suman a la tradición de visitar iglesias, participar en peregrinaciones y asistir a ceremonias religiosas, prácticas que continúan siendo las más representativas durante la Semana Santa en Medellín.