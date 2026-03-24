Estos son los parques de Medellín que quedaron ‘como nuevos’ para esta Semana Santa

La Alcaldía de Medellín entregó a la comunidad varios parques infantiles renovados en distintos barrios de la ciudad, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y promover la recreación de niños y familias.

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Estas intervenciones se realizaron en el marco del programa ‘Juguemos en el Parque’, con el que se han recuperado cuatro espacios que ya están habilitados para el uso ciudadano.

Parque San Isidro

Uno de los puntos intervenidos es el parque San Isidro, ubicado en la comuna de Aranjuez, donde se instalaron nuevos juegos infantiles como deslizaderos y columpios, además de un cerco de seguridad, piso de madera plástica y la siembra de más de 1.100 plantas.

“Podemos ver un parque completamente renovado, donde hicimos una inversión para el bienestar de estas niñas y niños, creando unos entornos protectores, donde acá lo que más importa es la niñez y que tengamos este ambiente también cuidado, no solo las plantas, sino también la quebrada que está cerca”, destacó el subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez.

Parque San Isidro, en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Parque Recreativo Rivera del Valle

Según la Alcaldía, este parque fue intervenido en un área de 1.272 metros cuadrados. La obra incluyó la adecuación de zonas de juego, la instalación de mobiliario urbano y el mejoramiento de las condiciones generales del espacio, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro y funcional para la comunidad.

La administración indicó que este escenario está enfocado en el disfrute familiar y en promover actividades recreativas en un entorno renovado y accesible para los habitantes del sector.

Parque Recreativo Rivera del Valle en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Cancha de arenilla Bello Horizonte

Este espacio tuvo una intervención de 856 metros cuadrados. Las obras incluyeron la adecuación de la cancha y su entorno, así como la instalación de elementos que permiten mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la permanencia de la comunidad.

“Con este contrato avanzamos en la recuperación de parques en diferentes sectores de la ciudad, con intervenciones que mejoran la infraestructura, fortalecen el entorno ambiental y promueven espacios más seguros para la ciudadanía”, señaló el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

Cancha de arenilla Bello Horizonte Foto: Alcaldía de Medellín

Parque Bosques de San Pablo 2

La Alcaldía señaló que este parque fue intervenido en un área de 793 metros cuadrados. En este espacio se realizaron mejoras en zonas de estancia, la instalación de juegos infantiles y adecuaciones generales para garantizar su uso seguro.

Según la administración, la intervención buscó transformar el parque en un entorno adecuado para la recreación de niños y familias, promoviendo además la apropiación comunitaria del espacio.