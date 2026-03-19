Medellín

Cientos de familias en la Comuna 7 de Medellín recuperaron casi 3.000 m² de espacio público en tres parques

La intervención de casi 3.000 metros cuadrados en tres parques de la Comuna 7 de Medellín mejora las condiciones de recreación, seguridad y convivencia para cientos de familias del sector.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

19 de marzo de 2026, 11:16 a. m.
Intervención en parques de la Comuna 7 de Medellín mejora zonas verdes, senderos y mobiliario urbano para el disfrute de la comunidad.
Intervención en parques de la Comuna 7 de Medellín mejora zonas verdes, senderos y mobiliario urbano para el disfrute de la comunidad. Foto: Foto: X@FicoGutierrez

La administración distrital de Medellín avanza en su estrategia de recuperación urbana con la intervención de cerca de 3.000 metros cuadrados de espacio público en la Comuna 7, una de las zonas residenciales más representativas del noroccidente de la ciudad.

Las obras se concentran en los parques Rivera del Valle, Arenilla Bello Horizonte y Bosques de San Pablo 2, sectores que históricamente han demandado mejoras en infraestructura recreativa y zonas verdes.

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Ubicada en el sector de Robledo, la Comuna 7 se caracteriza por su vocación principalmente residencial.

Alberga una importante densidad poblacional que depende de parques de escala barrial para el esparcimiento y la convivencia.

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En este contexto, la intervención de estos espacios públicos busca renovar la infraestructura existente, y cerrar brechas en el acceso a áreas verdes y zonas de encuentro comunitario.

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía, los trabajos incluyen adecuaciones físicas, recuperación de zonas verdes y mejoras en mobiliario urbano.

Esto permitirá que estos parques sean más seguros, funcionales y accesibles para la comunidad.

Este tipo de intervenciones se alinea con los planes de desarrollo local que priorizan el fortalecimiento del espacio público como eje de bienestar y cohesión social.

La necesidad de este tipo de proyectos se sustenta en indicadores históricos de la comuna.

Según diagnósticos territoriales, la Comuna 7 presenta un índice de espacio público verde por habitante que, aunque está por encima del promedio de la ciudad, evidencia fuertes desigualdades entre barrios.

Mejoran la calidad de vida con renovación de parques en la Comuna 7

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía, los trabajos incluyen adecuaciones físicas, recuperación de zonas verdes y mejoras en mobiliario urbano.

Aspectos que permitirán que estos parques sean más seguros, funcionales y accesibles para la comunidad.

Este tipo de intervenciones se alinea con los planes de desarrollo local que priorizan el fortalecimiento del espacio público como eje de bienestar y cohesión social.

La necesidad de este tipo de proyectos se sustenta en indicadores históricos de la comuna.

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Según diagnósticos territoriales, la Comuna 7 presenta un índice de espacio público verde por habitante que, aunque está por encima del promedio de la ciudad, evidencia fuertes desigualdades entre barrios.

Por todo lo anterior, es clave la inversión focalizada en sectores específicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes.