La administración distrital de Medellín avanza en su estrategia de recuperación urbana con la intervención de cerca de 3.000 metros cuadrados de espacio público en la Comuna 7, una de las zonas residenciales más representativas del noroccidente de la ciudad.

Las obras se concentran en los parques Rivera del Valle, Arenilla Bello Horizonte y Bosques de San Pablo 2, sectores que históricamente han demandado mejoras en infraestructura recreativa y zonas verdes.

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Renuevan tres parques clave en Robledo y benefician a la comunidad

Ubicada en el sector de Robledo, la Comuna 7 se caracteriza por su vocación principalmente residencial.

Alberga una importante densidad poblacional que depende de parques de escala barrial para el esparcimiento y la convivencia.

En este contexto, la intervención de estos espacios públicos busca renovar la infraestructura existente, y cerrar brechas en el acceso a áreas verdes y zonas de encuentro comunitario.

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía, los trabajos incluyen adecuaciones físicas, recuperación de zonas verdes y mejoras en mobiliario urbano.

Esto permitirá que estos parques sean más seguros, funcionales y accesibles para la comunidad.

Este tipo de intervenciones se alinea con los planes de desarrollo local que priorizan el fortalecimiento del espacio público como eje de bienestar y cohesión social.

La necesidad de este tipo de proyectos se sustenta en indicadores históricos de la comuna.

Según diagnósticos territoriales, la Comuna 7 presenta un índice de espacio público verde por habitante que, aunque está por encima del promedio de la ciudad, evidencia fuertes desigualdades entre barrios.

Seguimos recuperando espacios para nuestra gente 🌳.



En la Comuna 7 mejoramos casi 3.000 m² de espacio público en tres parques del sector: Rivera del Valle, Arenilla Bello Horizonte y Bosques de San Pablo 2.



Sembramos más de 4.000 plantas y renovamos estos lugares con juegos… pic.twitter.com/F6SQwpkbM1 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 18, 2026

Mejoran la calidad de vida con renovación de parques en la Comuna 7

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía, los trabajos incluyen adecuaciones físicas, recuperación de zonas verdes y mejoras en mobiliario urbano.

Aspectos que permitirán que estos parques sean más seguros, funcionales y accesibles para la comunidad.

Este tipo de intervenciones se alinea con los planes de desarrollo local que priorizan el fortalecimiento del espacio público como eje de bienestar y cohesión social.

La necesidad de este tipo de proyectos se sustenta en indicadores históricos de la comuna.

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Según diagnósticos territoriales, la Comuna 7 presenta un índice de espacio público verde por habitante que, aunque está por encima del promedio de la ciudad, evidencia fuertes desigualdades entre barrios.

Por todo lo anterior, es clave la inversión focalizada en sectores específicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes.