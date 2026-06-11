Imputan cargos al reguetonero Blessd y Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo de imitador de Ozuna

La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, a su representante Sebastián Jaramillo Morán, alias Dímelo Jara, así como a Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, dentro de la investigación por los hechos denunciados por Andrés Felipe Sánchez, reconocido por imitar al artista puertorriqueño Ozuna.

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La diligencia judicial se llevó a cabo ante el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, luego de que una audiencia programada previamente tuviera que ser aplazada debido a problemas de salud del juez que inicialmente tenía asignado el caso.

Durante la audiencia, la fiscal Piedad Estela Mendoza expuso los elementos recopilados durante la investigación y sostuvo que el presunto secuestro ocurrió el 1 de junio de 2022 en un estudio de grabación de Medellín. Según la tesis del ente acusador, la víctima habría sido retenida contra su voluntad durante varias horas mientras era presionada para firmar un documento mediante el cual se comprometía a dejar de promocionar presentaciones relacionadas con un imitador de Blessd.

La Fiscalía General le imputará el delito de secuestro extorsivo agravado al músico Blessd. Foto: Colprensa

La Fiscalía señaló que Dímelo Jara y otras personas habrían participado directamente en los hechos, mientras que Blessd habría actuado como determinador de la conducta a través de amenazas realizadas por vía telefónica. De acuerdo con la imputación, el artista tenía un interés directo en que se suscribiera el documento que buscaba impedir la continuidad de esas actividades artísticas.

Durante la diligencia, la fiscal citó una presunta conversación telefónica en la que Blessd habría intimidado al denunciante mientras este permanecía retenido en las instalaciones del estudio. Esa llamada constituye uno de los principales elementos en los que se apoya la Fiscalía para vincular al cantante con el caso.

Tras escuchar la imputación, Blessd intervino para cuestionar la manera en que la Fiscalía lo relaciona con los hechos, argumentando que no se encontraba en el lugar donde presuntamente ocurrió la retención. La representante del ente acusador respondió que la participación del artista estaría sustentada en amenazas realizadas a distancia y en los elementos probatorios recolectados durante la investigación.

Posteriormente, los abogados defensores solicitaron a la jueza ejercer control sobre la imputación al considerar que algunos aspectos jurídicos no habían sido expuestos con suficiente claridad. Entre los argumentos planteados, la defensa sostuvo que la conducta descrita por la Fiscalía podría corresponder a una tentativa desistida y no a un secuestro extorsivo consumado.

Luego de escuchar a las partes, la jueza permitió que la Fiscalía precisara varios puntos de la imputación. Tras las aclaraciones presentadas por el ente investigador, la funcionaria judicial determinó que existían los elementos necesarios para continuar con la audiencia.

Al finalizar la diligencia, Blessd, Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda manifestaron que no aceptaban los cargos formulados por la Fiscalía. Con esta decisión, el proceso judicial continuará en las siguientes etapas previstas por la ley mientras se define la situación jurídica de los procesados.