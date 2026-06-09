“Ellos me traumatizaron”: Andrés Sánchez, el imitador de Ozuna que tiene a Blessd en la mira de la justicia

La Fiscalía General de la Nación programó para este martes, 9 de junio, una audiencia de formulación de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra el cantante de género urbano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, junto a tres integrantes de su equipo de trabajo.

Hijo de Juan Roberto Vargas y presentador del Gol Caracol anunció que será padre por primera vez

El proceso penal surge a raíz de una denuncia interpuesta en junio de 2022 por Andrés Felipe Sánchez, un artista antioqueño reconocido en el ámbito público por su participación como el doble de Ozuna en el reality de televisión Yo Me Llamo.

Andrés Felipe Sánchez es originario de una zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. Sánchez comenzó su trayectoria artística desde abajo, enfrentando las dificultades de emprender en la música urbana. Antes de obtener reconocimiento en las pantallas de televisión nacional, el joven se dedicaba a cantar en los buses de transporte público del municipio de Rionegro.

En declaraciones recientes entregadas en el formato de pódcast Vamos pa’ eso, conducido por el abogado penalista Juan José Castro, el propio Sánchez relató sus inicios musicales.

“Yo soy un artista urbano, canto reguetón hace muchísimo tiempo, soy de un pueblito, de una vereda, salí adelante con la música (...) Yo empecé a hacer la imitación de Ozuna en los buses de Rionegro. Yo vendía mi CD porque tengo música propia. Me decían que yo cantaba como Ozuna, entonces, cuando salió la convocatoria de Yo Me Llamo, me presenté“.

El gran parecido físico de Sánchez con el reguetonero puertorriqueño Ozuna, sumado a las similitudes en el timbre de su voz, le permitieron superar los filtros del popular concurso de imitación de Caracol Televisión en dos oportunidades.

Su primera aparición ocurrió en el año 2018, una época de alta popularidad para el artista original. Tras su paso por el programa, Sánchez experimentó un cambio drástico en su carrera que le permitió realizar giras y conciertos en países de la región como Panamá, Chile y Ecuador.

Posteriormente, con el objetivo de consolidar su propuesta artística, el imitador decidió presentarse por segunda vez al concurso en la edición del año 2021, lo que expandió su base de seguidores en redes sociales.

El caso penal que hoy tiene al cantante Blessd citado ante los despachos judiciales se remonta a hechos presuntamente ocurridos en junio de 2022, aunque la denuncia no se hizo pública en medios de comunicación sino hasta el año 2025, cuando Sánchez ofreció su testimonio ante las cámaras del programa de entretenimiento La Red.

Según el relato del denunciante, la situación se desencadenó cuando él se encontraba trabajando y respaldando la carrera de un joven de escasos recursos que realizaba un tributo musical a Blessd. Al ser convocados por el equipo del artista paisa a un estudio de grabación, Sánchez asegura que aclaró que el trabajo del joven se trataba de un homenaje y no de una suplantación de identidad.

De acuerdo con la denuncia que reposa en el sistema judicial, en dicho estudio se encontraban el mánager Santiago Jaramillo Morán (conocido como ‘Dímelo Jara’), el productor conocido como ‘Doctor Velásquez’ y otras personas. Según la versión del imitador de Ozuna, Blessd se comunicó mediante una llamada telefónica en la que supuestamente le ordenó firmar un contrato y cesar de manera definitiva sus actividades de imitación bajo amenazas de agresión física.

El imitador contó que se sentía muy asustado por la situación ya que según él nunca había tenido contacto con un arma: “Yo nunca he visto una pistola. Yo no soy de la calle. Yo soy del campo, yo soy de vereda. Yo no soy de la calle. Ya ellos me traumatizaron, ¿me entiendes?” afirmó el demandante.

La denuncia de Andrés Sánchez, instaurada originalmente por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado, permaneció en etapa de indagación durante tres años antes de que se programara la actual diligencia de imputación.

Entre los citados formalmente por la justicia se encuentran: Stiven Mesa Londoño (Blessd), Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

“No quería tener hijos”: Mario Espitia reveló el doloroso motivo por el que terminó su noviazgo

Esta no es la única investigación de características similares que afronta el equipo del intérprete de música urbana. La Fiscalía mantiene bajo indagación otra denuncia presentada por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del artista conocido como ‘Pirlo’.

Galindo sostuvo ante las autoridades que el 21 de mayo de 2024, tras la grabación de un video musical en el sector de Alto de Las Palmas, fue retenido ilegalmente, interrogado y agredido físicamente por el equipo de seguridad de Blessd debido a la presunta pérdida de unas joyas, señalamientos que, al igual que en el caso de Sánchez, deberán ser esclarecidos por la Fiscalía.