“No quería tener hijos”: Mario Espitia reveló el doloroso motivo por el que terminó su noviazgo

El reconocido actor y presentador barranquillero Mario Espitia participó recientemente en una íntima conversación, donde abordó aspectos de su vida personal que usualmente mantiene alejados de los focos. Durante su intervención en el podcast de entrevistas conducido por su colega Juan Pablo Raba, Espitia compartió sus posturas frente a la soltería, el matrimonio y la paternidad, revelando que la diferencia de proyectos de vida con su expareja fue el detonante del fin de su relación.

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En el marco del pódcast ‘Los hombres sí lloran’, un espacio diseñado por el actor Juan Pablo Raba para debatir temas de bienestar emocional, salud mental y las presiones sociales en el género masculino, Mario Espitia explicó detalladamente las razones que lo llevaron a terminar su anterior noviazgo. Según las declaraciones del actor de 42 años, la decisión se tomó de mutuo acuerdo al constatar que sus expectativas de formar una familia no coincidían con las de su entonces pareja.

“Terminé una relación porque desafortunadamente ella no quería tener hijos y terminamos desde el amor”, manifestó el barranquillero durante la entrevista.

Espitia, recordado por el público del país por sus interpretaciones en exitosas producciones de la televisión nacional como ‘Oye Bonita’, ‘La Ley del Corazón’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’ y ‘Leandro Díaz’, aprovechó el espacio para cuestionar los estigmas que recaen sobre la soltería en el contexto latinoamericano. Asimismo, reconoció que el deseo de ser padre viene acompañado de interrogantes profundos asociados a la edad y a la madurez psicológica necesaria para asumir dicho rol.

“Hoy en día tengo 42 años, digo ¿será que sí? Satanizadísima la soltería, pues aquí en Latinoamérica. Entonces ya sueltas la parte social y dices ‘voy a hacerlo’, pero cuando estás en la intimidad dices: ¿será que a esta edad seré un buen papá, un buen esposo?”, confesó el intérprete, evidenciando las dudas naturales que afronta en esta etapa de su vida.

Durante el diálogo con Raba, en el cual han participado figuras como Andrés Parra, J Balvin, Tatán Mejía y Santiago Cruz, Espitia enfatizó que su anhelo de construir un hogar estable responde también a un esfuerzo consciente por sanar experiencias pasadas. El presentador señaló que trabaja activamente en su bienestar interno para ofrecer una base sólida a sus futuros hijos y evitar repetir historias de rupturas complejas que ha presenciado en su entorno cercano.

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“Esas vainas me consumen por dentro, es un sueño para mí. Por eso he trabajado mucho en mí para poder ser un buen hombre y acabar con una cadena de divorcios que he visto cercana”, concluyó el actor.

La participación de Mario Espitia en este capítulo del podcast generó múltiples interacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes destacaron positivamente la apertura del actor para mostrar su vulnerabilidad y debatir públicamente sobre las presiones de la mediana edad en los hombres.