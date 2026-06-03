Comunidades ‘k-pop’ en Colombia expresan respaldo a Iván Cepeda

Las redes sociales y las comunidades digitales se han consolidado como escenarios estratégicos en el tramo final de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el próximo 21 de junio de 2026.

En este contexto, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, agradeció públicamente a un sector de la comunidad de seguidores del género musical coreano (K-pop) y del grupo BTS, conocido como Army, que manifestó su respaldo a su propuesta de gobierno y a la de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

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El mensaje del aspirante presidencial, publicado a través de su cuenta oficial en la plataforma X, destacó la capacidad de movilización de estos colectivos en los entornos digitales y en las calles.

“Gracias a la comunidad ‘k-pop’ en Colombia. Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación. Jóvenes como ustedes son los que transforman la política, la sociedad y nos llenan de esperanza en el futuro”, afirmó Cepeda, al reconocer la visibilidad que estos grupos juveniles aportan al debate electoral.

Gracias a la comunidad K-pop en Colombia.



Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de

toda una generación.



Jóvenes como ustedes son los que transforman la política, la sociedad y nos llenan de esperanza en futuro. ¡Seguimos! https://t.co/OHKgcRFLjL pic.twitter.com/aopVEooIvI — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 3, 2026

La participación de estos grupos trascendió las plataformas digitales mediante el colectivo denominado ‘Kpopers con el Pacto’. En declaraciones entregadas al programa El Calentao Informativo, de Señal Colombia, varias voceras explicaron los motivos de su respaldo político. Angelys Jiménez, identificada como vocera de la comunidad Army en el país, señaló que la decisión se fundamenta en la coincidencia de las propuestas de Cepeda con valores como la defensa del medio ambiente y la protección de los derechos humanos.

Por su parte, la activista digital conocida como ‘Kmi Kpop’ recordó que no es la primera vez que estas comunidades participan en la coyuntura política nacional. Durante las movilizaciones sociales de 2021, diversos fandoms de K-pop en Colombia coordinaron acciones digitales para modificar las tendencias en la red social X, con el propósito de diversificar la conversación y reducir la visibilidad de las etiquetas oficiales del gobierno de entonces.

“Cumplimos una labor fundamental y fue detener la persecución digital (...); apoyamos la candidatura del presidente Petro y por eso hoy apoyamos al candidato Iván Cepeda”, manifestó la integrante del colectivo.

Asimismo, otras integrantes, como Diana Milena, seguidora de la agrupación Stray Kids, enfatizaron que su condición de ciudadanas está por encima de su afición musical, por lo que buscan oportunidades y transformaciones sociales alineadas con los mensajes de empatía que promueven los artistas que siguen.

A pesar de los pronunciamientos individuales y de los colectivos organizados a favor del Pacto Histórico, la representatividad de estas posturas dentro de la comunidad generó debate. Tras las declaraciones emitidas en medios públicos, la comunidad Army de Bogotá difundió un comunicado aclaratorio a través de sus plataformas oficiales. En el documento, precisó que no existe un consenso generalizado ni institucionalizado para respaldar a algún candidato presidencial y subrayó que las opiniones expresadas por integrantes individuales no comprometen la neutralidad del fandom en el país.

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El cruce entre la cultura pop digital y la contienda electoral se produce en un panorama de estrecho margen político. De acuerdo con los datos de la primera vuelta electoral, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7 % de los votos, seguido por Iván Cepeda con el 40,9 %. El proceso electoral contó con la veeduría de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, organismo que calificó la jornada como transparente y sin irregularidades de alta gravedad..