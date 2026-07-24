Los cinco delitos a los que se enfrenta el hijo de Jhon Mario Ramírez tras integrar la red criminal ‘Los Cyber’

Al momento de hablar de Jhon Mario Ramírez se eriza la piel de los hinchas de Millonarios. Es hablar de clase, calidad en la cancha, amor por el equipo azul. ‘Jhonma’ dejó un gran legado en el ‘Embajador’, ese sello de orgullo bogotano, suficiente para ser considerado uno de los últimos ídolos que ha tenido el gigante bogotano.

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Julio de 2021 fue una época muy complicada para los hinchas azules tras su fallecimiento en la ciudad de Tunja por afectaciones de COVID-19. Jhon Mario emprendía un nuevo camino como director técnico y el club Patriotas de Boyacá le abrió las puertas.

Jhon Mario Ramírez Foto: Getty Images

Tras su fallecimiento, su hijo Mateo Ramírez apareció como un talento que podría seguir sus pasos en la cancha. Siendo categoría 1999, hizo las juveniles en Millonarios, jugó torneos de la Difútbol, cuando su padre lo llevó a Patriotas, esperando un debut profesional con su mentor como DT.

Ese sueño parece que se apagó el 26 de julio de 2021 cuando Jhon Mario falleció. Mateo estuvo en Patriotas una temporada más y luego tuvo que volver a los torneos aficionados de Bogotá y así se fue alejando de las canchas. Su nombre reapareció en los medios este 24 de julio de 2026, cuando se dio la noticia de su captura junto a 15 personas más.

Rondaba una investigación de la Fiscalía, que reveló una modalidad de estafa digital que dejó un listado de víctimas y porciones en pérdidas alrededor de los 1.600 millones de pesos. En esos modus operandi se movía Mateo Ramírez, quien ahora es señalado de pertenecer la red criminal ‘Los Cyber’.

El modus operandi de la red criminal Los Cyber

El suplantar personas o entidades bancarias para quedarse con los datos personales de las víctimas y así apropiarse de los recursos, cuentas de bancos o sacar créditos, sin que los afectados se percaten de la estafa, expone a Mateo y a las demás personas capturadas a serios delitos y sentencias. Fueron enviados a la cárcel por disposición del juez de control de garantías tras no aceptar cargos.

En datos recogidos por la sección ‘Nación’, de SEMANA, la mayoría de las víctimas eran adultos mayores residentes en Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar. En el entramado criminal también habrían realizado múltiples transferencias entre cuentas con el propósito de dificultar el rastreo de los recursos y evadir los controles financieros.

Los delitos a los que se enfrenta Mateo Ramírez

Dentro de la investigación que se adelanta en la Fiscalía, Mateo Ramírez se expone a los siguientes delitos:

Concierto para delinquir

Enriquecimiento ilícito de particulares agravado

Hurto por medios informáticos y semejantes

Acceso abusivo a un sistema informático

Violación de datos personales

Vale resaltar que la captura de la banda ‘Los Cyber’ se realizó en los primeros días del mes de julio. Desde la fecha, se han realizado varias audiencias, donde los implicados se han declarado no culpables. La Fiscalía avanza en el material probatorio.