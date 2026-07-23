El spoofing, la modalidad de estafa digital que tiene en la cárcel al hijo de un reconocido exfutbolista

Una investigación de la Fiscalía reveló una modalidad de estafa digital que dejó un listado de víctimas y una cuantía superior a los 1.600 millones de pesos. En esa estafa terminó enredado el hijo de un reconocido exfutbolista, señalado de integrar la red criminal conocida como Los Cyber.

Nueva modalidad de estafa en la Terminal del Norte en Bogotá; no se contacte con este teléfono

Fueron en total 16 las personas procesadas como presuntas integrantes de esta red criminal y que fueron objeto de imputación de cargos, entre ellos Mateo Ramírez Flórez, hijo del exfutbolista Jhon Mario Ramírez. Todos los capturados fueron enviados a la cárcel.

Este grupo de presuntos delincuentes, se volvieron expertos en el spoofing, una modalidad que incluye suplantar personas o entidades bancarias para quedarse con los datos de las víctimas y así apropiarse de los recursos o sacar créditos, sin que los afectados se percaten de la estafa en la que cayeron.

En este caso, los delincuentes enviaban mensajes de texto de manera masiva y posteriormente establecían contacto directo con las personas que creían estar recibiendo comunicaciones legítimas de entidades bancarias.

Imagen de referencia. Foto: Policía

La mayoría de las víctimas eran adultos mayores residentes en Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar. Adicionalmente y como parte del entramado criminal, también habrían realizado múltiples transferencias entre cuentas con el propósito de dificultar el rastreo de los recursos y evadir los controles de las entidades financieras.

“En una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro 16 presuntos integrantes de esta estructura en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Ibagué (Tolima), Finlandia (Quindío) y Bucaramanga (Santander)”, señaló la Fiscalía.

Un fiscal de la seccional de Risaralda imputó, de acuerdo al grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

Imagen de referencia Foto: Tomadas de Redes Sociales

“Mediante estas maniobras obtenían acceso a información confidencial, como claves, usuarios y saldos. Con esos datos habrían accedido a los recursos económicos de los afectados, los cuales transferían a diferentes cuentas para posteriormente retirarlos en oficinas bancarias, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y otros canales financieros”, advirtió el ente acusador.

Luego de la imputación de cargos, el juez de control de garantías les preguntó a todos los detenidos si aceptaban responsabilidad; todos los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de jueces de control de garantías, fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso.