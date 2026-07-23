“La irresponsabilidad de una persona afectó a toda una familia”: hermana de la mujer que murió arrollada por conductor borracho en Mosquera exige justicia

El pasado 20 de julio, alrededor de las 8:30 de la noche, un vehículo embistió a un grupo de personas que intentaban pasar la calle en la glorieta del Parque Cultural de Mosquera, en Cundinamarca. En la acción, una mujer falleció por la violencia del golpe, mientras que dos de sus sobrinos —entre ellos un menor de edad— resultaron heridos.

El conductor manejaba con exceso de velocidad y testigos dicen que probablemente estaba alicorado, intentó fugarse y ahora tendrá que responder ante la justicia.

Accidente en Mosquera deja dos heridos y una persona fallecida. Foto: Screenshot 'x'

Jenny Rodríguez, hermana de Patricia Rodríguez, la víctima, le relató a SEMANA que el conductor intentó huir en dos oportunidades, generando caos en la zona, pues atropelló a un sobrino que llegó a auxiliarlos. “Volvió a retroceder, pasó el andén, la ciclorruta y quedó en la zona verde”.

La mujer recuerda que tras recobrar el aliento y ver que su hijo estaba herido, volvió a mirar a la calle donde estaba tendida su hermana Patricia. “Estaba terrible. Ella recibió el primer golpe”.

La comunidad de Mosquera rechaza el incidente en el que un conductor irresponsable le ocasionó la muerte a Patricia Rodríguez. Familiares, amigos y vecinos, reclaman justicia. Foto: Suministrada

En pocos minutos llegaron las ambulancias que trasladaron de urgencias a su hermana a un centro médico, sin embargo, por la gravedad de las heridas falleció.

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Los testigos aseguraron que después de la embestida el conductor no respondió a los llamados de auxilio e intentó fugarse, por lo que un grupo de personas frenaron el paso del automotor, sacaron al conductor para retenerlo mientras llegaba la Policía.

En medio del drama les informaron que el conductor había sido capturado y se encontraba en la URI del municipio de Madrid. Sin embargo, tamaña fue la sorpresa cuando horas después se enteraron que nunca había sido capturado y se encontraba libre.

“Esperábamos que salieran los actos urgentes pero nada. Primero que la tenía la Fiscalía de Mosquera, luego que la de Madrid. Después estaba en Funza”, relató Jenny.

Familiares de la mujer que falleció tras ser embestida por un conductor borracho en Mosquera, Cundinamarca, exigen justicia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9vk8wquzcJ — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Mientras se encontraban en el hospital a la espera de los resultados por los dos heridos se enteraron de más irregularidades en el trámite de aprehensión.

“A mi hermano le entregaron el papel amarillito con el radicado del proceso, pero el código estaba mal. El número ahí hacía referencia al robo de unas motos. Confundieron el 0 con el 8”, recordó la mujer al enumerar las fallas en el trámite. “Nos están revictimizando”.

Por esta seguidilla de fallas Jenny hizo un fuerte llamado a las autoridades judiciales.

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“Nosotros queremos justicia. Hago un llamado a las instituciones al debido proceso, pues nosotros tuvimos amigos y personas cercanas que nos asesoraron, pero una persona sola sin red de apoyo pues no habría trascendido. Desde el más pobre hasta el millonarios, todos deben tener la posibilidad de acceder a la justicia”.

Jenny recordó a su hermana como persona solidaria, una gran líder con un don de servicio inmenso en el municipio de Funza y una gran trabajadora en la Gobernación de Cundinamarca.

“Amaba su trabajo, a sus compañeros, para que todo funcionara bien. Tenía de excelente salud, tranquila, sin problemas y lamentable que por la irresponsabilidad de una persona terminemos así, afectó a toda la familia”, agregó.

En la actualidad está a la espera que se realice la intervención quirúrgica a su hijo y a su sobrino quienes presentan fracturas y golpes.

Imputación de cargos

En diálogo con SEMANA, el abogado Mauricio Casas puso de presente una serie de irregularidades en el trámite de aprehensión del conductor quien actualmente se encuentra libre y sin que pese ninguna orden de captura en su contra.

“No existieron actos urgentes”, reseñó el abogado quien puso de presente la existencia de “fallas institucionales” por parte de los agentes que fungieron como primeros respondientes del caso.

El conductor fue trasladado “esposado” a una clínica en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Esto pese a que no presentaba heridas de consideración. Tras la valoración quedó en libertad.

El jurista advirtió las fallas en el “conducto regular” por parte de las autoridades que atendieron el caso. “Se daba todo para una detención pero no ocurrió”.

SEMANA conoció que en la tarde de este jueves 23 de julio se instalará la audiencia en la cual se le imputarán los delitos de homicidio doloso eventual con dolo en concurso heterogéneo con lesiones personales. Igualmente, se pedirá una medida de aseguramiento.

En Mosquera hay luto y se plantea un homenaje a Patricia Rodríguez una mujer que, cuentan, siempre fue cercana a la comunidad y vivía desde hace muchos años en la zona. Una imprudencia, le costó la vida, hay rechazo general.