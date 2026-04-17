Mosquera se blinda: resultados y tecnología marcan la nueva estrategia de seguridad

Buscando garantizar la tranquilidad de sus habitantes, la Alcaldía de Mosquera adoptó toda una estrategia de seguridad que incluye tecnología de punta, líneas telefónicas que funcionan las 24 horas y un trabajo de articulación con la Alcaldía de Bogotá.

Las primeras acciones comenzaron a finales del año pasado con la entrega de 11 motocicletas a la Policía Nacional, cinco a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos al Ejército Nacional, además de un vehículo para labores de investigación judicial de la SIJIN. También se integró un dron de última generación que realizará patrullajes aéreos, apoyará operativos y participará en labores de búsqueda y rescate.

Todas estas adquisiciones responden al proyecto Escudo Comunal, que también ha integrado cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, un botón de pánico que se maneja desde una aplicación móvil y la apertura de una línea celular en donde la comunidad podrá denunciar hechos que afecten la convivencia. Todo esto se encuentra conectado a un centro de monitoreo.

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, ha promovido la inversión y el trabajo articulado para mejorar los indicadores de seguridad del municipio. Alcaldía de Mosquera - API Foto: Alcaldía de Mosquera

La alianza con la Alcaldía de Bogotá se dio en el marco del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (2024-2027), y consiste en un esfuerzo articulado que incluye la creación de corredores seguros, el intercambio de información para desarticular estructuras criminales, enlace tecnológico, robustecimiento de frentes de seguridad intermunicipales y la ejecución de operativos conjuntos.

Producto de estas inversiones y alianzas, en lo que ha corrido del 2026 se ha logrado la captura y judicialización de cuatro personas involucradas en homicidios en el municipio, actualmente los implicados están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías ya dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“La seguridad no se garantiza sólo con palabras, sino con acciones y con recursos”, aseguró Nelson Parra, alcalde de Mosquera.

Por su parte, las autoridades invitan a la comunidad a seguir denunciando oportunamente a través de los canales oficiales y así garantizar un ambiente seguro para todos los habitantes del municipio.