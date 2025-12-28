El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

La Alcaldía de Mosquera presentó la estrategia de seguridad que se empezará a implementar en el municipio de Cundinamarca, la cual se enmarca como una hoja de ruta para el trabajo articulado entre las entidades y la fuerza pública, lo que permitirá optimizar recursos y focalizar acciones.

De acuerdo con la entidad, en cabeza del alcalde Nelson Hernán Parra Laguna, el objetivo de esta estrategia es fortalecer entornos seguros para las familias, los jóvenes y los sectores productivos del municipio.

Mosquera le apuesta a la transformación social para mejorar la calidad de vida de sus habitantes

El mandatario aseguró que “la seguridad no se garantiza solo con palabras, sino con acciones y con recursos”, por la cual anunció que se realizó una inversión importante para fortalecer la operatividad de la fuerza pública.

Por eso, anunció la entrega de 11 motocicletas a la Policía Nacional, 5 a la Fuerza Aeroespacial y 2 al Ejército Nacional; vehículos para la Sijin y kits para puestos de control, material de intendencia y 40 baterías para radios.

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, presentó su estrategia de seguridad. Foto: Alcaldía de Mosquera

Entre los componentes se destaca el proyecto Escudo Comunal, el cual vincula una solución tecnológica integral que conecta cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y botones de pánico a una aplicación móvil.

Este sistema, ya instalado en 14 sectores, ayudará para que la ciudadanía active alertas en tiempo real y así fortalecer la respuesta oportuna de las autoridades, con lo que se crea una red con la comunidad.

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, presentó su estrategia de seguridad en cabeza del alcalde Nelson Hernán Parra Laguna. Foto: Alcaldía de Mosquera

También se anunció la adquisición de un dron de última generación para la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permitirá realizar patrullajes aéreos, monitoreo de eventos masivos y apoyo en operativos.