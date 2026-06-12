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Como lo prometió en sus redes, José Manuel Restrepo visitó la Basílica del Voto Nacional y se encomendó al Sagrado Corazón

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella está en la recta final de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Redacción Semana
12 de junio de 2026 a las 10:03 p. m.
José Manuel Restrepo en la Basílica del Voto Nacional.
José Manuel Restrepo en la Basílica del Voto Nacional. Foto: Foto tomada de redes sociales

Más temprano, este viernes 12 de junio, José Manuel Restrepo hizo una invitación a la ciudadanía para que lo acompañara a encomendarse al Sagrado Corazón de Jesús.

Y como lo prometió en sus redes sociales, lo cumplió y en horas de la tarde de este viernes, 23 de junio, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella visitó la Basílica del Voto Nacional, donde se consagró al Sagrado Corazón, a pocos días de que se lleve a cabo en el país la segunda vuelta presidencial.

José Manuel Restrepo fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella
José Manuel Restrepo invitó a la ciudadanía a una cita para la Consagración del Sagrado Corazón

En un mensaje anterior, había señalado: “Como católico practicante, nosotros estamos comprometidos con la consagración al Sagrado Corazón, a nuestra Nación. Por eso quiero invitar a todos los que nos quieran acompañar el próximo 12 de junio a las 4:30 de la tarde en el Voto Nacional, lugar donde se consagró por primera vez nuestra nación al Sagrado Corazón de Jesús”.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 21 de junio, según el calendario oficial electoral de la Registraduría. En esa fecha se medirán únicamente los dos candidatos que pasaron a esa instancia clave.

Se trata de Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. En la pasada primera vuelta presidencial del 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, mientras que Iván Cepeda quedó segundo con 9.688.361 votos.