Luis Enrique Abadía se metió en la puja por la Contraloría General

Este lunes, 27 de julio, se adelantó en la Cámara de Representantes una sesión en donde se escucharon los 10 aspirantes a la Contraloría General y este martes 28 se hará el mismo ejercicio en el Senado.

Como la elección es el próximo 12 de agosto, las bancadas están definiendo el candidato que apoyarán, y se conoció que Luis Enrique Abadía entró al sonajero de los posibles aspirantes que tendrían una fuerte posibilidad de ser elegido.

Abadía se ubicó en el primer lugar de la lista de los diez candidatos elegibles, tras superar las distintas etapas del concurso de méritos y obtener el mejor resultado en la prueba de conocimientos.

El aspirante ha ocupado varios cargos en la Contraloría General de la República, entre ellos contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, director de Despacho del Contralor General y jefe de unidades técnicas. Además, ha asumido en distintas oportunidades funciones directivas dentro del máximo organismo de control fiscal.

Las bancadas deberán definir su respaldo a los aspirantes y el próximo 12 de agosto se conocerá el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.