SEMANA: ¿Cómo logró ser la votación más alta en las pasadas elecciones al Congreso en el Atlántico?

ESTEFANEL GUTIÉRREZ: Soy un defensor del derecho de soñar, un pelado del barrio, un hijo del Caribe, de Barranquilla. Y esa votación representa la confianza de la gente, de los atlanticenses, hacer una política diferente en los barrios, escuchando a las organizaciones sociales. Una frase que personifiqué con mucha fuerza, que siempre grité en cada esquina del departamento del Atlántico, fue: “Una persona que no camina mis calles, una persona que no respira mi aire, que no va a mi colegio, no puede representarme”.

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Así que yo que vengo de ese estirpe popular de los barrios de la ciudad de Barranquilla, que hemos vivido esa transformación de la ciudad y gracias también a la gestión que hice en el Concejo de la ciudad de Barranquilla. En dos años saqué cuatro proyectos de acuerdos, fui ponente del Plan de Desarrollo, de los dos presupuestos de la ciudad de Barranquilla y eso representa la confianza de los barranquilleros propios y del departamento del Atlántico, porque siempre ve en Barranquilla ese ejemplo a seguir.

SEMANA: ¿Cuéntenos más de su historia y cómo llegó a la política?

E.G.: Yo soy hijo del Caribe, un defensor del derecho de soñar. Soy el tercer hijo de una familia de cuatro hermanos, mi madre de ascendencia de María La Baja Bolívar y mi padre de San Basilio de Palenque. Llegamos a la ciudad de Barranquilla con muchos sueños, una ciudad que ha sido de muchas oportunidades, no solo para mi familia, sino para cientos de miles de barranquilleros. Siempre cuento esta historia con mucho orgullo. Mi madre parte la historia en dos, dos de nuestras vidas, va a la universidad a los 32 años por primera vez y con cuatro hijos. Yo soy el tercer hijo de una familia de cuatro hermanos y me da orgullo contarles que mi madre es doctora en educación.

Eso sin duda alguna ha sido una fuente de inspiración para mi vida, porque yo le dije en campaña que no hay nada más poderoso, no hay una oportunidad más transformadora que pueda cambiar el cause de la historia de una familia que la educación. Ella abrió el camino y me llevó por ese mundo la educación, así que por eso, desde muy joven, decidí dedicar mi vida a la música y la colaboración social.

He sido becario del gobierno de Estados Unidos, decidí estudiar derecho, terminé una especialización, me gané una beca que se llama Martin Luther King, del gobierno de los Estados Unidos, donde me formé en bilingüismo y tuve oportunidades de participar en muchos campamentos de verano. Luego me gané otra beca auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y me fui a la American University en Washington, donde termino una maestría en Derecho Internacional y también becado acá en Colombia por la Fundación Manos Visibles, la Fundación Ford y terminé una maestría en gerencia. Es decir, la educación ha sido un motor fundamental en mi vida y a través de ella me he posicionado para poder conectar a más pelados con las oportunidades, porque siempre he soñado que esa oportunidad que yo tuve de niño y de joven, de formarme, de educarme, como la tienen hoy los niños y los jóvenes de Barranquilla, la deben tener todos los pelados en el Atlántico y en Colombia.

Estefanel Gutiérrez fue la votación más alta del Atlántico las pasadas elecciones. Foto: Paula López

SEMANA: ¿Qué proyectos ya ha presentado en el Congreso?

E.G.: Al Congreso de la República no vinimos a mamar gallo, vinimos a trabajar por nuestra gente, a sostener la confianza que nos dieron más de 100.000 atlanticenses. Por eso, el 20 de julio, nosotros llegamos a primera hora a radicar tres proyectos de ley que son fundamentales para el desarrollo del tejido social de este país.

Primero, radicamos el proyecto que crea el primer sistema nacional de paz barrial. El año pasado hubo alrededor de 14.000 homicidios; entre el 2022 y el 2025, más de 40.000 y nosotros a través de esta iniciativa de paz barrial buscamos sacar a los jóvenes de las trampas de la pobreza. Queremos que se disminuyan los índices de criminalidad organizando toda la oferta institucional, además del sector privado, de las organizaciones sociales y de la comunidad para los jóvenes, con la finalidad de disminuir los índices de criminalidad a través del ingreso a la educación superior, a través de promover la participación cívica y democrática, generar oportunidades de empleo, pero sobre todo también la prosperidad económica para los jóvenes. Sin duda alguna, esta es una apuesta muy bonita, pensamos que la paz que se debe construir desde los barrios y no desde Bogotá, sino a través de las propias comunidades. Hoy este proyecto lo llevamos en el corazón porque, lastimosamente, a muchos de nosotros nos ha tocado acompañar a muchos de nuestros amigos a las cárceles, hospitales y cementerios y no acompañarlos a que se conviertan en profesionales.

El segundo proyecto se llama Colombia sin barreras, que también llevo en el corazón porque vengo trabajando desde el Concejo de Barranquilla y básicamente consiste en modificar la Ley 1145 del año 2007, que es el Sistema Nacional de Discapacidad. Yo siempre he dicho que la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición humana y hoy el Estado reconoce unas prerrogativas, unos derechos, unas garantías y unos apoyos para las personas en condición de discapacidad, pero nosotros queremos darle una visión totalmente diferente a que solo sea un trabajo de salud y de rehabilitación. Queremos llevarnos todo este sistema de discapacidad a que tenga un enfoque en derechos humanos, que quiere decir que se pueda garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la justicia y al transporte, en materia de derechos humanos y a la dignidad, que es tan importante para las más de 10 millones de personas en condición de discapacidad que tiene este país.

Y el tercer proyecto, que también lo llevo muy en el corazón y está muy ligado al anterior, es la Ley general del cuidado. Hay muchas personas que renuncian a sus sueños personales y profesionales por dedicarse a la labor del cuidado. Nosotros queremos que la labor del cuidado sea remunerada, es decir, vamos a cuidar a quienes cuidan. Haremos que esta labor deje de una vez por todas ser una responsabilidad de la familia y de la mujer, que además son las que más cuidan en el país y se convierte en una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de las organizaciones comunitarias. Estas banderas las llevamos, pero también tenemos otras iniciativas que vamos a radicar, como por ejemplo el Fondo Social del Agua y Saneamiento Básico para resolver el problema de agua. Imposible que en el Caribe, en el Pacífico y muchas partes de este país que está lleno de tantas fuentes hídricas, la gente tenga sed mientras que tiene agua unos metros, qué paradoja tan triste.

Vamos a presentar una iniciativa legislativa para modificar el artículo 47 de la Ley 768, la Ley de distritos, porque nosotros vamos a acoger e impulsar este proyecto del presidente de convertir a Barranquilla como sede alterna, pero adicional, también vamos a aprovechar en esta misma iniciativa que vamos a presentar una oportunidad de convertir o aprovechar la vocación económica de los territorios colombianos para convertir, por ejemplo, a Buenaventura en sede del Ministerio de Transporte, a los llanos orientales en sede del Ministerio de Agricultura, o por qué no convertir a Bucaramanga en sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología; por qué no convertir el Chocó en sede del Ministerio del Medio Ambiente, no existe en Colombia otro territorio que tenga los ecosistemas o servicios ecosistémicos que hoy tiene el departamento del Chocó. O por qué no convertir La Guajira en sede del Ministerio de Minas y Energía, es uno de nuestros sueños, así que anuncio que vamos a presentar esta iniciativa porque definitivamente hay que descentralizar el país, hay que pensarnos desde las regiones.

El congresista habló de los proyectos que sacará adelante. Foto: Paula López

SEMANA: El presidente electo, Abelardo De La Espriella ha dicho que Barranquilla será una capital alterna a Bogotá, ¿cómo apoyará esta idea?

E.G.: Durante años nos han engañado y nos dijeron que el poder tenía una sola dirección postal y era a cientos de kilómetros de las regiones. Imposible que las decisiones más importantes del país se estén tomando en fríos escritorios y con personas que no conocen el río Cauca, personas que no conocen el río Magdalena, que lo más cercano de las instituciones que nuestra gente ve en los territorios es un CAI o una estación de policía o una oficina del ICBF. Nosotros estamos convencidos de que hoy el país debe repensarse desde las regiones. Esas tantas regiones que han aportado mucho a lo que es el PIB nacional o a lo que representa Colombia, pero que son históricamente las más olvidadas. Desde aquí quiero anunciar que voy a acompañar e impulsar la iniciativa que tiene el presidente de la República. Hoy Barranquilla, además de eso, es una ciudad que tiene los mejores indicadores en educación, en salud, es una muestra de cómo se es la gobernanza en tiempos contemporáneos, importante que vayamos a Barranquilla a copiar lo que se ha hecho allá.

Barranquilla tiene indicadores en cómo reducir la pobreza extrema y monetaria, cómo disminuir el empleo, de cómo la educación se convierte en la plataforma de un modelo de desarrollo, liderado por un alcalde que tiene los mejores indicadores de aprobación a nivel nacional y que es la ciudad que más invierte en el ser humano, según el mismo presupuesto en relación al número de habitantes.

SEMANA: Hablemos un poco de la dinámica política en el Congreso, ya que usted va a estar ahí siendo clave en todas estas discusiones. ¿Cuál va a ser la posición de Cambio radical con respecto al gobierno de Abelardo de la Espriella?

E.G.: El Partido Cambio Radical apoyó la candidatura del presidente electo Abelardo de la Espriella. En el caso muy particular creo que era la persona que representa los valores y el liderazgo que necesita el país para recuperarlo, un país que en finanzas está quebrado, que la seguridad ni se diga, un país donde no hay oportunidades para los jóvenes, porque les prometieron 100 universidades y no han construido la primera. Además que quebraron el Icetex, entre otras cientos de miles de cosas y casos de corrupción que han pasado.

Me siento contento porque el Partido Cambio Radical apoyó desde el principio, y yo en calidad de vocero, también voy a acompañar estas iniciativas que busquen reivindicar, por ejemplo, las causas sociales, como lo mencionaba ahorita, las madres cuidadoras, las madres comunitarias, los adultos mayores, estas iniciativas importantes que van ligadas a la descentralización que es la inversión en infraestructura tan importante, por ejemplo, en el Caribe, el desmonte del puente Pumarejo, construir vías terciarias y no por el no por el contrario, como lo pensaba este gobierno que nos quitó todo lo que teníamos y además de eso nos clavó una valorización, así que nosotros vamos a acompañar estas iniciativas desde el Partido Cambio Radical, a partir del 7 de agosto nos vamos a convertir en una bancada de gobierno, ya lo hemos anunciado previamente a través de una circular y vamos a defender estas causas de la reforma a la justicia que tanto está pidiendo la gente de a pie en los barrios, en las comunidades y creo que el Congreso, que se renueva en un 70%. Va a ser fundamental que este tipo de discusiones lleguen al escenario natural y desde ahí poder apoyarlas.

Gutiérrez apoya la idea de impulsar a Barranquilla como la capital alterna del país. Foto: Paula López

SEMANA: Una de las primeras discusiones que se viene en el Congreso es la elección del contralor general, ¿cómo ve esta elección, hay algún favorito?

E.G.: Esta elección sin duda alguna es fundamental. El control fiscal para el país es importantísimo. Aquí en Colombia no se puede perder un solo peso más, ni siquiera lo que cuesta un tornillo. Aquí la plata hay que cuidarla, hay que invertirla en los ciudadanos, no es posible las denuncias que he visto hoy en las redes sociales en donde la Contraloría está alertando frente a contratos de manera reiterada antes de que este gobierno finalice.

Yo creo que va a ser una oportunidad para elegir una persona que tenga la capacidad, la formación técnica, el talante, pero además el liderazgo de poder enfrentar y acompañar al Gobierno nacional en lo que se viene en materia de control fiscal. Estoy convencido de que hay unos muy buenos perfiles, hoy de hecho en el Congreso tenemos un espacio, una audiencia pública esperando el 12 de agosto para elegir lo mejor para Colombia. Hoy tenemos que elegir a los mejores ciudadanos para que estén en los diferentes espacios de representación y de poder para que ayuden a este país a salir adelante. Necesitamos recuperar a Colombia y para este caso la Contraloría es fundamental.