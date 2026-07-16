Cambio Radical apoyará a Alfredo Deluque a la Presidencia del Senado

Cambio Radical anunció su apoyo a la postulación de Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado de la República en el primer año legislativo.

“Esta decisión refleja el compromiso de la colectividad con el fortalecimiento y el liderazgo que requiere el Congreso de la República para responder a los desafíos del país”, detalló esa colectividad en un comunicado.

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El senador del Partido de La U busca ser el primero que presida el Congreso en este nuevo cuatrienio, en el que se renueva el poder legislativo y comienza la administración de Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño.

“El Partido Cambio Radical reitera su disposición de seguir trabajando por una agenda legislativa responsable, en busca de la reconstrucción de Colombia”, detalló esa agrupación política.

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Si bien Deluque consolida sus apoyos en la plenaria para confirmarse como el presidente del Senado en la votación del 20 de julio, la derecha está dividida sobre esa definición que marcará el inicio del nuevo Congreso.

Desde el Centro Democrático están pidiendo que ese puesto se defina a voto limpio entre su postulación y la del senador Honorio Henríquez.